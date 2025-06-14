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Monaco fiyat yükseltti! Uğurcan Çakır için 13 milyon euro

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Monaco fiyat yükseltti! Uğurcan Çakır için 13 milyon euro
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da kaptan Uğurcan Çakır yuvadan uçmak üzere. Bordo mavili takımın yıldız kalecisiyle uzun süredir ilgilenen Fransız kulübü Monaco, Trabzonspor’un kapısını yeniden çaldı.

Monaco’nun Uğurcan Çakır için geçtiğimiz günlerde yaptığı 9-10 milyon avro civarındaki ilk teklif Trabzonspor yönetimi tarafından yetersiz bulunarak geri çevrilmişti. Karadeniz temsilcisi, Uğurcan için 15 milyon avro bonservis bedeli belirlediklerini ifade etmişti.

Monaco fiyat yükseltti! Uğurcan Çakır için 13 milyon euro - 1. Resim

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Bunun üzerine bir süre sessiz kalan Monaco, Trabzonsporlu yöneticilerle yeniden temasa geçerek transferde ısrarcı olduklarını ortaya koydu. Fransızlar Uğurcan Çakır için teklifi bu defa 13 milyon avroya yükselterek orta yolu bulmak istediklerini ifade etti. Monaco’nun bu zamlı teklifi de şimdilik geri çevrildi.

Monaco fiyat yükseltti! Uğurcan Çakır için 13 milyon euro - 2. Resim

İki kulübün ilerleyen günlerde 13,5-14 milyon avro civarında bir ücrette anlaşmaya varabileceği; imzaların her an atılabileceği öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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