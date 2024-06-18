Montella yaşadığı mutluluğu anlattı! 'Hayatımın en güzel hediyesi'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçının ardından açıklamalar yaptı. İtalyan teknik adam, "Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi bu galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından konuştu. Montella, "Şu anda keyifliyiz ama yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız" dedi.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle:

ÇOK FAZLA TESADÜFÜN BİRLEŞTİĞİ BİR GÜNDÜ

"Çok mutluyuz. Çok fazla tesadüfün birleştiği bir gündü. Bayram, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu anda keyifliyiz ama yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız.

GALİBİYETİ TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN EDİYORUM

Öncelikle bu galibiyeti Türk milletine armağan etmek istiyorum. Sonrasında Enes ve Ozan'a armağan olsun, ciddi sakatlıklarla evde kalmak zorunda kaldılar. Taraftarların desteği bizi daha güçlü kılıyor, lütfen böyle devam etsinler.

İKİ BEKİMİZLE GOL ATTIK

İlk 30 dakika hızlı oynadık. Gol de bulduk. Gole bakınca Ferdi ortalıyor, Mert bitiriyor. İki bekimizle gol attık. Sonrasında Arda'nın Kerem'in golleri de muhteşem... Çok mutluyuz. Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi bu galibiyet oldu."