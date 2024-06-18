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Montella'dan maçın ertelenme ihtimali hakkında açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Montella&#039;dan maçın ertelenme ihtimali hakkında açıklama

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi açıklamalar yaptı. Almanya'da yağan yoğun yağmura değinen İtalyan hoca, maçın ertelenme ihtimali hakkında konuştu.

Türkiye, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabaka öncesi açıklamalar yaptı.

ERTELENMESİNİ İSTEMEM

Karşılaşma öncesi yoğun yağış sebebiyle maçın ertelenme ihtimaline de değinen Montella'nın açıklamaları şöyle:

"Malesef büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız. Umuyorum zemin dayanır ve bizi oynatır. Ertelenmesini istemem."

Taraftarlara da değinen Montella, "Umarım taraftarlar bize ekstra güç olmaya devam eder." ifadelerini kullandı. 

ARDA GÜLER SÖZLERİ

"Aslında hem defansif hem ofansif oyunumuzu oturttuk. Çok fazla pozisyon değişikliği olmayacak. Arda ile sağda biraz daha kestirilemez oluyoruz. Öngörülmez bir oyuncu."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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