Mourinho, eski öğrencisini Fenerbahçe'ye istedi! Avrupa basını sürpriz gelişmeyi duyurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun daha önce Chelsea, Roma ve Manchester United'da çalıştığı Nemanja Matic'in transfer edilmesini istediği öne sürüldü.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Lyon forması giyen Nemanja Matic'i listesine aldı.

Footmercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, daha önce çalıştığı eski öğrencisi Nemanja Matic'in transferini istiyor.

Matic ile daha önce Chelsea, Manchester United ve Roma'da çalışan Mourinho'nun deneyimli ön liberoyu yeniden takımında görmek istediği belirtildi.

MOURINHO, MATIC'İ FENERBAHÇE'YE İSTEDİ

Lyon ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 36 yaşındaki Nemanja Matic'in ise şimdilik bu transfere niyetinin olmadığı aktarıldı.

Yine de Lyon'un bu yaz satış yapmak zorunda olduğu ve Fenerbahçe'nin bundan faydalanmak istediğinin altı çizildi.

Lyon ile geride bıraktığımız sezonda toplam 19 maça çıkan Nemanja Matic 1534 dakika sahada kaldı.