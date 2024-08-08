Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Brighton'dan 35 milyon euro

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için daha önce 33 milyon euro teklif eden Brighton, sarı-lacivertli takımdan gelen ret cevabı sonrası yeniden harekete geçti. İngiliz devi teklifini güncelledi ve 35 milyon euro'ya çıktı.

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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merak ediliyor.

İstikrarlı formuyla Avrupa'nın devlerini peşine takan milli oyuncu, EURO 2024 performansıyla değerini katladı. Başta İngiliz ekipleri olmak üzere birçok kulüp, sarı-lacivertli takımın kapısını çalıyor.

Daha önce 30 ve 33 milyon euro'luk teklifleri reddedilen İngiliz ekibi Brighton, Fenerbahçe'ye yeni bir öneriyle geldi.

REKORUN DA ÜZERİNE ÇIKTILAR

Premier Lig ekibi bir kez daha güncelleme yaparak teklifini 35 milyon euro'ya çıkardı.

Brighton dışında 2 İngiliz kulübünün daha Ferdi'yi istediği ifade edilirken, sarı-lacivertli yönetimin nasıl bir karar alacağı merak ediliyor.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla geride bıraktığımız sezon 51 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu, Sacha Boey'in 30 milyon euro'luk rekorunu kırarak en pahalı transfer olacak.