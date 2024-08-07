Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan 2 teklif var

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan 2 teklif var

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci&#039;ye Avrupa&#039;dan 2 teklif var

Spor Haberleri

Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarında olan İrfan Can Kahveci için 2 kulüp harekete geçti. Dün akşam oynana Lille-Fenerbahçe mücadelesinde şahane bir gole imza atan İrfan Can için Monaco ve Lazio, sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacak.

Fenerbahçe'nin Lille maçında tek golünü atan İrfan Can Kahveci için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan 2 teklif var - 1. Resim

Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi L'Equipe'in haberine göre İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'deki geleceği henüz netleşmedi.

2 TAKIM İRFAN CAN'I İSTİYOR

Milli yıldız için Monaco ve Lazio devrede ve transferi bitirmek için yarışıyorlar. İki kulübün geçtiğimiz haftalarda İrfan için temaslara başladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan 2 teklif var - 2. Resim

Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik istatistik yakalamıştı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan 2 teklif var - 3. Resim

2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Başakşehir'den 7 milyon euro karşılığında transfer edilen İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına girdi.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
“Karnım ağrıyor” diye geldi, doktorları bile şoke etti! Özellikle genç kızlarda görülüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli atlet Eda Tuğsuz cirit atmada finale çıkamadı - SporEda Tuğsuz cirit atmada finale çıkamadıİstanbulspor'un genç futbolcusu Baran Alp Vardar kansere yakalandı - Sporİstanbulspor'un genç futbolcusu kansere yakalandıZeynep Yetgil, Annika Wendle karşısında 5-0 öndeyken tuşla mağlup oldu - SporZeynep Yetgil 5-0 öndeydi, tuşla mağlup oldu!Arda Güler için kesenin ağzını açtılar! İngiltere devinden 100 milyon Euro - Sporİngiliz devi kesenin ağzını açtı!Milli güreşçi Ali Cengiz, Paris'e son 16'da veda etti - SporAli Cengiz, Paris'e son 16'da veda ettiFurkan Korkmaz NBA'den Avrupa'ya döndü! Milli basketbolcu Monaco'ya imza attı - SporFurkan Korkmaz'ın yeni takımı Monaco oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...