Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan 2 teklif var

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 7 Ağustos 2024 15:56 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 16:01 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarında olan İrfan Can Kahveci için 2 kulüp harekete geçti. Dün akşam oynana Lille-Fenerbahçe mücadelesinde şahane bir gole imza atan İrfan Can için Monaco ve Lazio, sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacak.