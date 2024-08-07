Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan 2 teklif var
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Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarında olan İrfan Can Kahveci için 2 kulüp harekete geçti. Dün akşam oynana Lille-Fenerbahçe mücadelesinde şahane bir gole imza atan İrfan Can için Monaco ve Lazio, sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacak.
Fenerbahçe'nin Lille maçında tek golünü atan İrfan Can Kahveci için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi L'Equipe'in haberine göre İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'deki geleceği henüz netleşmedi.
2 TAKIM İRFAN CAN'I İSTİYOR
Milli yıldız için Monaco ve Lazio devrede ve transferi bitirmek için yarışıyorlar. İki kulübün geçtiğimiz haftalarda İrfan için temaslara başladığı aktarıldı.
Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik istatistik yakalamıştı.
2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Başakşehir'den 7 milyon euro karşılığında transfer edilen İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına girdi.