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Fenerbahçe Lille'e kaybetti Türkiye 1 basamak geriledi! İşte UEFA ülke sıralamasında son durum

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Fenerbahçe Lille&#039;e kaybetti Türkiye 1 basamak geriledi! İşte UEFA ülke sıralamasında son durum

Spor Haberleri

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Lille'e 2-1 yenildi. Sarı-lacivertli takımın son dakikada yediği gol, ülke puan sıralamasını da değiştirdi. Türkiye sıralamada 1 basamak geriledi.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Fransa'da Lille ile karşı karşıya geldi. 

Oosterwolde'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 yenik duruma düşen temsilcimiz, 79. dakikada İrfan Can Kahveci'nin nefis frikik golüyle durumu 1-1 yaptı. Avantajı yakalamak üzereyken Zhegrova'nın son dakikada attığı gole engel olamayan Kanarya, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Fenerbahçe Lille'e kaybetti Türkiye 1 basamak geriledi! İşte UEFA ülke sıralamasında son durum - 1. Resim

Gelecek hafta oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde alınan bu mağlubiyetle ülke puanı sıralamasında da geri düştük.

Sparta Prag'ın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında FCSB ile 1-1 berabere kalmasıyla Çekya, UEFA ülke puanı sıralamasında önümüze geçti.

Fenerbahçe Lille'e kaybetti Türkiye 1 basamak geriledi! İşte UEFA ülke sıralamasında son durum - 2. Resim

Bu sonuçların ardından Çekya puanı 34.850'ye çıkarırken, Türkiye ise 34.800 puanda kaldı.

MOURINHO İLK KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin Lille'e kaybetmesiyle Jose Mourinho da kariyerinde bir ilki yaşadı.

Opta verilerine göre Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerinde çıktığı 8. ön eleme maçındaki ilk yenilgisini Fenerbahçe'nin başında Lille'e 2-1 mağlup olarak aldı.

Fenerbahçe Lille'e kaybetti Türkiye 1 basamak geriledi! İşte UEFA ülke sıralamasında son durum - 3. Resim

İşte sıralama...

1- İNGİLTERE - 89.160
2- İTALYA - 79.106
3- İSPANYA - 73.989
4- ALMANYA - 71.660
5- FRANSA - 57.736
6- HOLLANDA - 54.316
7- PORTEKİZ - 49.216
8- BELÇİKA - 43.100
9- ÇEKYA - 34.850
10- TÜRKİYE - 34.800
11- NORVEÇ 29.500

 

Düzenleyen:  - Spor
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