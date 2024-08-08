Mourinho da pes etti! Fenerbahçe'de Krunic'in ipi çekildi

Fenerbahçe’nin hocası Mourinho, Lille karşısında sadece şanssız olduklarını aynı oyun ve taraftar desteği ile Kadıköy’de işi bitireceklerini söyledi. Öte yandan bir türlü taraftarın gönlünde yer bulamayan Rade Krunic topun ağzında.

Kariyerinde Avrupa kupaları elemelerdeki ilk yenilgisini Lille’den alan Jose Mourinho rahat, güvenli ve turdan çok emin… Fenerbahçe’nin hocası, Lille karşısında skor olarak istediklerini alamasalar da rövanşta işi bitireceklerini söyledi. Portekizli teknik adam öncelikli takımı basit hatalar konusunda uyaracak ve savunma güvenliğini ön planda tutacak. Taraftarın itici gücüne inanan Mourinho, Fransa’da sergiledikleri aynı oyunun turu getireceği görüşünde.

SLAVİA PRAG GALİP

Mou bir taraftan da lige döndü. Cumartesi günü Kadıköy’de Adana Demirspor ile yapacakları maçın psikolojik önemine değinen teknik adam oyuncularına, “Lige kendi taraftarımız önünde iyi başlamak istiyoruz. Önce üç puanı alalım. Sonrasında da Lille rövanşına hazırlanıp turu geçmeliyiz” dedi. Bu arada F.Bahçe’nin Lille’i elemesi durumunda muhtemel rakiplerinin ilk maçında Slavia Prag iç sahada Union Saint-Gilloise’ı 3-1 yendi.

MOU DA PES ETTİ! KRUNİC'İN İPİ ÇEKİLDİ

Fenerbahçe’de Rade Krunic’in Lille maçındaki performansına büyük öfke var. Transferi için iki sezon peşinden koşulan Bosna Hersekli orta saha bir türlü taraftarın gönlünde yer bulamadı. Neredeyse oynadığı her maçta vasatı aşamayan 30 yaşındaki oyuncu topun ağzına geldi. Jose Mourinho da Lille maçı sonrası basın toplantısında “En çok Fred’i özlüyorum” sözleriyle Krunic’in âdeta biletini kesmiş oldu. Yönetim Krunic’ten kurtulmanın planlarını yapmaya başladı.