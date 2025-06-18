Mourinho görüştü, Fener servet verdi... Nice kabul etmedi! 30 milyonluk Guessand hüsranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2025 04:30 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 04:31 - Güncelleme:

Jose Mourinho’nun bizzat ikna etmeye çalıştığı Evann Guessand için yapılan 30 milyon euroluk teklif Nice tarafından reddedildi. Genç forvete Vitor Pereira da talip.

Fenerbahçe, forvet transferinde önemli bir hedefini kaybetti. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Evann Guessand konusunda Fransız ekibi Nice'ten olumsuz cevap geldi. İlgili Haber Fenerbahçe'de Erol Bilecik krizi! Aziz Yıldırım'a ağır sözler gündem oldu Sky Sports’ta yer alan haberde teknik direktör Jose Mourinho’nun yıldız golcüyle Zoom üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirdiği ve Türkiye’ye gelmesi için ikna etmeye çalıştığı belirtilirken Fenerbahçe’nin 25+5 milyon avroluk teklifin Fransız ekibi Nice tarafından reddedildiği ifade edildi. Guessand’ı Fenerbahçe’nin eski hocası Vitor Pereira da Wolves’a almak istiyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran