Mourinho'dan teknik ekip açıklaması: "Basında yazıldığı gibi değil!"

Konyaspor maçı sonrası konuşan Jose Mourinho, Fenerbahçe teknik ekibindeki ayrılıkları doğruladı. Portekizli teknik adam, ayrılan isimlerin sayısını net bir şekilde açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda teknik ekipteki değişikliklere değindi. Portekizli teknik adam, ekibinde bazı isimlerle yolların ayrılacağını duyurdu.

Mourinho, "Ekibimden bazı ayrılıklar olacak. Ancak basında yazıldığı gibi dört kişi değil. Ayrılanlarla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırıyoruz. Bu tarz şeyler her kulüpte olur. Mesela Guardiola’nın asistanı Portekiz’e gitti, Klopp’un yardımcısı Guardiola’ya geçti. Bu, futbolun doğasında var ama Türkiye’de sanırım biraz sıra dışı karşılanıyor" dedi.