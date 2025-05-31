Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mourinho'dan teknik ekip açıklaması: "Basında yazıldığı gibi değil!"

Mourinho'dan teknik ekip açıklaması: "Basında yazıldığı gibi değil!"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho&#039;dan teknik ekip açıklaması: &quot;Basında yazıldığı gibi değil!&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konyaspor maçı sonrası konuşan Jose Mourinho, Fenerbahçe teknik ekibindeki ayrılıkları doğruladı. Portekizli teknik adam, ayrılan isimlerin sayısını net bir şekilde açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda teknik ekipteki değişikliklere değindi. Portekizli teknik adam, ekibinde bazı isimlerle yolların ayrılacağını duyurdu.

Mourinho, "Ekibimden bazı ayrılıklar olacak. Ancak basında yazıldığı gibi dört kişi değil. Ayrılanlarla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırıyoruz. Bu tarz şeyler her kulüpte olur. Mesela Guardiola’nın asistanı Portekiz’e gitti, Klopp’un yardımcısı Guardiola’ya geçti. Bu, futbolun doğasında var ama Türkiye’de sanırım biraz sıra dışı karşılanıyor" dedi.

Mourinho'dan teknik ekip açıklaması:

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale sürüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş, Casemiro için düğmeye bastı! Transferde dev rekabet - SporBeşiktaş, Casemiro için düğmeye bastı!F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin oldu - SporF1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin olduKostic'ten Fenerbahçe'ye veda gibi mesaj! Geleceği için konuştu - SporFilip Kostic'ten geleceği için açıklama!Konyaspor maçının ardından olay sözler! Skriniar'dan flaş açıklama - SporMilan Skriniar'dan Fenerbahçelileri korkutan açıklama!Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapattı! Konyaspor karşısında geriden geldi - SporFenerbahçe sezonu galibiyetle kapattı!Galatasaray'ı takip ediyordu! Okan Özkan'dan iddialara cevap - SporGalatasaray'ı takip ediyordu! Okan Özkan'dan iddialara cevap
Sonraki Haber Yükleniyor...