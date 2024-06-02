Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mourinho'yu Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş'tan sürpriz hamle! İmza an meselesi

Mourinho'yu Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş'tan sürpriz hamle! İmza an meselesi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Mourinho&#039;yu Fenerbahçe&#039;ye kaptıran Beşiktaş&#039;tan sürpriz hamle! İmza an meselesi
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer, Teknik Direktör, Haber

Spor Haberleri

Yeni sezonda çalışacağı teknik direktörü henüz belirlemeyen Beşiktaş'ta gündeme Manchester United efsanesi geldi. İşte detaylar...

Sezonu Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör krizi sürüyor.

Razvan Lucescu ve Jose Mourinho ile yaptığı görüşmelerde istediği sonuca ulaşamayan Siyah-beyazlılar, Mancehster United'ın eski çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer ile ilgileniyor.

Mirror'ın haberine göre; Siyah Beyazlılar geçtiğimiz aralık ayında da görüştüğü ancak anlaşamadığı Solskjaer'i yeniden gündemine aldı.

Mourinho'yu Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş'tan sürpriz hamle! İmza an meselesi - 1. Resim

İngiliz gazetesi haberinde, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasına da atıfta bulunarak "Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon Türkiye'de Jose Mourinho'ya meydan okumasını istiyor." yorumunu yaptı.

Norveçli teknik direktör, son olarak görev aldığı Manchester United ile yollarını Kasım 2021'de ayırmıştı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Alman polisi her yerde Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurdu, berberde katliam yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uludağ Premium Ultra Trail, 7’nci kez koşulacak - SporUludağ Premium Ultra Trail, 7’nci kez koşulacakSON DAKİKA | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho İstanbul'da - SporFenerbahçe'de yeni dönem başlıyorGalatasaray'ın yeni hedefi Youssouf Fofana! Fransız yıldız için kesenin ağzı açıldı - SporGalatasaray'ın yeni orta sahası Fransa Milli Takımı'ndan!Şampiyonlar Ligi tarihine geçen Arda Güler, en büyük hayalini açıkladı - SporŞampiyonlar Ligi tarihine geçen Arda Güler, en büyük hayalini açıkladıSemih Kılıçsoy için 20 milyon euro! Alman devi Beşiktaş'ın kapısını çaldı - SporAlman devinden Beşiktaş'a rekor teklifFenerbahçe'den Mourinho paylaşımı: 'MOU zamanı' - SporFenerbahçe'den Mourinho paylaşımı
Sonraki Haber Yükleniyor...