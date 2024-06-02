Mourinho'yu Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş'tan sürpriz hamle! İmza an meselesi

Yeni sezonda çalışacağı teknik direktörü henüz belirlemeyen Beşiktaş'ta gündeme Manchester United efsanesi geldi. İşte detaylar...

Sezonu Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör krizi sürüyor.

Razvan Lucescu ve Jose Mourinho ile yaptığı görüşmelerde istediği sonuca ulaşamayan Siyah-beyazlılar, Mancehster United'ın eski çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer ile ilgileniyor.

Mirror'ın haberine göre; Siyah Beyazlılar geçtiğimiz aralık ayında da görüştüğü ancak anlaşamadığı Solskjaer'i yeniden gündemine aldı.

İngiliz gazetesi haberinde, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasına da atıfta bulunarak "Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon Türkiye'de Jose Mourinho'ya meydan okumasını istiyor." yorumunu yaptı.

Norveçli teknik direktör, son olarak görev aldığı Manchester United ile yollarını Kasım 2021'de ayırmıştı.