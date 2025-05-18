Muhalifler imza kampanyasına tam gaz devam ediyor: O kongre olacak

Başkan Ali Koç’un geri adım atıp eylülde seçim planlaması muhalefeti kesmedi. Yeterli imza toplanırsa 45 günde sandıklar kurulacak…

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Camiadan gelen seçim çağrısına uzun süre kulak tıkayan başkan Ali Koç sonunda pes etmek zorunda kaldı. Sarı lacivertli yönetim 14 Eylül’deki mali genel kurulu seçimli genel kurula çevirmeyi planlanıyor. Ancak henüz resmî açıklama gelmedi.

Muhalifler ise yönetimin resmî olmayan seçim kararıyla imza kampanyasına ket vurmasına izin vermeye niyetli değil. Seçimin bir an önce gerçekleşmesini ve yeni sezon için teknik heyet, takım planlamasını yeni yönetimin yapmasını isteyen muhalifler, imza kampanyasını sürdürüyor.

TEMMUZDA SANDIĞA

Kampanyanın amacına ulaşması için Eyüpspor maçı öncesi stat etrafında organizasyonlar yapılacak. Stadın hemen karşısındaki Fenerbahçe Gönüllüler Derneği ve Fenerbahçe 2000 Derneği ile Kalamış’taki Wyndham Grand İstanbul’da kongre üyelerinin imza vermesi için noterler hazır bulunacak.

Kampanya liderleri imza kampanyasına katılımın beklenenden daha yoğun olduğunu belirtirken, “Hafta içinde bu iş” bitecek iddiasında bulunuyor. Yeterli imza hâlinde Fenerbahçe 45 gün içinde yani temmuzda seçime gidecek.

İlgili Haber Ali Koç Fenerbahçeliler derneğini mi bastı? İddialar netlik kazandı

YILDIRIM BEKLEYİŞİ

Şampiyonluk rotasından çıktıktan sonra seçim gündemine odaklanan Fenerbahçe’de gözler eski başkan Aziz Yıldırım’a çevrildi. Yıldırım’ın, Galatasaray’ın şampiyonluğunu resmileştirmesinin ardından olağanüstü kongre süreciyle ilgili konuşacağı belirtiliyor. Yıldırım’ın konuşmasıyla imza sürecinin hız kazanması bekleniyor.