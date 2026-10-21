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Spor

Murat Şahin'in yeni takımı belli oldu

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Murat Şahin'in yeni takımı belli oldu
Başlık ResmiMurat Şahin'in yeni takımı belli oldu

Son olarak Hatayspor'u çalıştıran Teknik Direktör Murat Şahin, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile sözleşme imzaladı.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile anlaştığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Orfa Yapı Pendikspor'umuz, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı armamız altında kendisine ve teknik ekibine başarılar diliyoruz." denildi.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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