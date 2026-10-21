Murat Şahin'in yeni takımı belli oldu
Son olarak Hatayspor'u çalıştıran Teknik Direktör Murat Şahin, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile sözleşme imzaladı.
Kaydet
|
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile anlaştığını duyurdu.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Orfa Yapı Pendikspor'umuz, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı armamız altında kendisine ve teknik ekibine başarılar diliyoruz." denildi.
Bizi Takip Edin