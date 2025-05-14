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Muslera'dan tarihi başarı! Bülent Korkmaz'ın rekoruna ortak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muslera&#039;dan tarihi başarı! Bülent Korkmaz&#039;ın rekoruna ortak oldu
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle birlikte toplamda 18. kupasını kazandı ve Bülent Korkmaz'ın Türk futbolunda en çok kupa kazanan oyuncu rekoruna ortak oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, kupayı müzesine götürürken Kaptan Fernando Muslera da tarihi bir başarıya imza attı.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan finalde yedek kulübesinde yer alan tecrübeli kaleci, bu zaferle birlikte kariyerindeki kupa sayısını 18'e çıkardı.

Muslera'dan tarihi başarı! Bülent Korkmaz'ın rekoruna ortak oldu - 1. Resim

2011 yılında İtalyan takımı Lazio'dan transfer edilen 38 yaşındaki file bekçisi, böylece 5. kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Süper Lig'i 7, TFF Süper Kupa'yı 6 da defa kazanan Uruguaylı kaleci, toplamdaki kupa sayısını 18'e çıkardı. Muslera böylece Türkiye'de futbolda en çok kupa kazanan Bülent Korkmaz'ı yakaladı. Korkmaz kariyerinde Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 6, TFF Süper Kupa'da 2, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı da 1'er kez kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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