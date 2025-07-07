Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Napoli cazibesi! Skriniar uzaklaşıyor

Napoli cazibesi! Skriniar uzaklaşıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Napoli cazibesi! Skriniar uzaklaşıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun süredir Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Milan Skriniar, tercihini Serie A şampiyonu Napoli’den yana kullanmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek için girişimlerde bulunduğu Slovak stoper Milan Skriniar, İtalya’ya dönüşe sıcak bakıyor. Serie A’nın son şampiyonu Napoli’nin devreye girmesiyle transferde dengeler değişti.

Napoli cazibesi! Skriniar uzaklaşıyor - 1. Resim

Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde koştuğu Milan Skriniar rotasını İtalya’ya çevirdi. Serie A şampiyonu Napoli, Slovak stoper için devreye girerken, Skriniar’dan da olumlu sinyal aldı. Fenerbahçe’nin ikna etmeye çalıştığı Skriniar, en yakın arkadaşlarından biri olan Lobotka’nın da forma giydiği Napoli’de oynamak istediğini söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Napoli'nin ön liberosunu kiraladı! Jens Cajuste bittiMüze gezerken fark etti tarihî halıyı iade etti! İtalyan koleksiyoncunun satın aldığı 5 asırlık eser Türkiye’de
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş, Napoli'nin ön liberosunu kiraladı! Jens Cajuste bitti - SporBeşiktaş, Napoli'nin ön liberosunu kiraladı!Galatasaray, Nijeryalı forvetten olumlu cevap aldı! Osimhen tamam - SporGalatasaray, Nijeryalı forvetten olumlu cevap aldı!Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe’ye veda mesajı - SporBright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe’ye veda mesajıKayserispor'da 6 ayrılık birden! İşte veda edecek isimler - SporKayserispor'da 6 ayrılık birden! İşte veda edecek isimlerBeşiktaş genç yıldız için harekete geçti! Transferde sona doğru - SporBeşiktaş genç yıldız için harekete geçti!Attila Szalai, Kasımpaşa'ya yakın! 13 milyon euroya gitmişti - SporAttila Szalai, Kasımpaşa'ya yakın! 13 milyon euroya gitmişti
Sonraki Haber Yükleniyor...