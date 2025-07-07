Napoli cazibesi! Skriniar uzaklaşıyor

Uzun süredir Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Milan Skriniar, tercihini Serie A şampiyonu Napoli’den yana kullanmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek için girişimlerde bulunduğu Slovak stoper Milan Skriniar, İtalya’ya dönüşe sıcak bakıyor. Serie A’nın son şampiyonu Napoli’nin devreye girmesiyle transferde dengeler değişti.

Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde koştuğu Milan Skriniar rotasını İtalya’ya çevirdi. Serie A şampiyonu Napoli, Slovak stoper için devreye girerken, Skriniar’dan da olumlu sinyal aldı. Fenerbahçe’nin ikna etmeye çalıştığı Skriniar, en yakın arkadaşlarından biri olan Lobotka’nın da forma giydiği Napoli’de oynamak istediğini söyledi.