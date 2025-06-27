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Napoli'den Alex Meret'e 2027’ye kadar imza!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Napoli&#039;den Alex Meret&#039;e 2027’ye kadar imza!
Napoli, Serie A, Kaleci, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Napoli, başarılı kalecisi Alex Meret'in sözleşmesini 30 Haziran 2027’ye kadar uzattığını açıkladı.

 İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, 28 yaşındaki kalecisi Alex Meret'in sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.

Napoli'den Alex Meret'e 2027’ye kadar imza! - 1. Resim

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Napoli, Alex Meret'in sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar." denildi.

8 Aralık 2018'de Napoli formasıyla ilk maçına çıkan Meret, şu ana kadar 212 maça çıktı ve toplamda 68 maçta kalesini gole kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024/25 sezonunda Avrupa'nın beş büyük liginde Alex Meret'ten daha fazla maçta kalesini gole kapatan kaleci olmazken Meret ile Roma kalecisi Mile Svilar, geçen sezon liglerinde 16'şar maçta kalesini gole kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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