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Uğurcan Çakır'ın talebi işi bitirdi! Gitmek istediği takımı kulübüne bildirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uğurcan Çakır&#039;ın talebi işi bitirdi! Gitmek istediği takımı kulübüne bildirdi
Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adı son günlerde Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Uğurcan Çakır'ın transferi için geri sayım başladı. Çakır'ın Trabzonspor yönetimi ile yaptığı son görüşmede talebini ilettiği, bu durumun bordo mavililerin inadını kırdığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonu büyük hayal kırıklığı ile kapatan Fenerbahçe, önümüzdeki sezona eksiksiz hazırlanmak için harekete geçti. Sarı lacivertliler Avrupa maçlarından önce takımı tamamlamak ve maratona eksiksiz başlamak istiyor.

Bu kapsamda harekete geçen yönetim, kaleci transferine öncelik verdi. Kaleyi yerli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır için bastırıyor.

YÖNETİM GÖRÜŞMELERE İZİN VERDİ

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da mutlu sona çok yakın. Sarı lacivertlilerin sezon biter bitmez Trabzonspor yönetimiyle Uğurcan Çakır'la transfer görüşmesi yapabilmek için temasa geçtiği, yönetimin de görüşmelere izin verdiği belirtildi.

Son bilgilere göre Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da duruma netlik kazandırmak için Uğurcan Çakır ile bir görüşme yaptı.

YÖNETİMDEN 'KOLAYLIK' İSTEDİ

Bu görüşmede Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirten Çakır, Doğan'dan bonservis konusunda kolaylık yapmasını talep etti.

20 milyon euro bonservis bedelinde direten Trabzonspor'un inadı Uğurcan Çakır'ın bu görüşmesi sonrası kırıldı. Bordo mavililerin artık Fenerbahçe'nin teklif ettiği 15 milyon euroya sıcak baktığı belirtildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Öte yandan Uğurcan Çakır'ın detayları görüşmek üzere İstanbul'a geldiği, Trabzonspor'un Fenerbahçe ile anlaşmaya varmasının ardından resmi imzaların atılacağı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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