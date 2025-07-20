Napoli'nin bütün şatlarını yerine getirildi! Osimhen'de geri sayım

75 milyon avroluk bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en sansasyonel transferlerinden biri olan Victor Osimhen’de iş artık ıslak imzaya kaldı...

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray’ın ve Türk futbol tarihinin en ses getirecek transferi Victor Osimhen’de artık geri sayım başladı. Nijeryalı yıldızla el sıkışan ve Napoli ile de bütün transfer şartlarında anlaşan Galatasaray nakit para ve banka teminatı için iki gündür yoğun bir mesai harcıyordu. Sarı kırmızılılar, Osimhen’in 75 milyon avroluk bonservis bedeli için Napoli’ye 40 milyon avro peşin ödeme yapacak.

Kalan 35 milyon avro için İtalyan ekibine ise banka teminatı verilecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu hazırlıkları yarın tamamlayacak.

TÖRENLE İMZALAYACAK

Bir turizm şirketi ve bir konfeksiyon şirketinin kefil olmasıyla Osimhen transferi için anlaşılan bankanın bu parayı ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi. Teminatlar haftanın ilk iş gününde Napoli tarafına gönderildiğinde artık Osimhen’in imzası için bir engel kalmayacak. Sarı kırmızılılar Osimhen ile dört yıllık sözleşme imzalayacak.

Şu anda Galatasaray Kulübü’nden telefon bekleyen 28 yaşındaki yıldız golcü, transferin resmiyete dökülmesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek büyük bir törenle imzayı atacak. Sarı kırmızılılar bir iki gün içinde transferi bitirirse OsimhenAvusturya kampına katılacak.

Galatasaray, Victor Osimhen’in transferinin resmiyet kazanmasıyla birlikte Alvaro Morata’ya ayrılık izni verecek. İtalyan ekibi Como ile anlaşan İspanyol oyuncunun gidişine, Osimhen transferindeki belirsizlik sebebiyle vize verilmemişti. Sarı kırmızılılar Morata’dan 6 milyon avroluk bir bonservis geliri elde edecek.