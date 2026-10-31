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NBA Kupası'nda Scottie Barnes'ın 41 sayısı Toronto Raptors'a yetmedi

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NBA Kupası'nda Scottie Barnes'ın 41 sayısı Toronto Raptors'a yetmedi
Başlık ResmiNBA Kupası'nda Scottie Barnes'ın 41 sayısı Toronto Raptors'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Toronto Raptors, Scottie Barnes'ın 41 sayısına rağmen Orlando Magic'e 121-114 kaybetti.

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NBA Kupası'nda Orlando Magic, Scotiabank Arena'da oynanan karşılaşmada Toronto Raptors'ı 121-114'lük skorla devirdi.

Raptors'ta Scottie Barnes; 41 sayı, 5 asist ve 5 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. Jakob Poeltl 12 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken; Immanuel Quickley 17 ve Collin Murray-Boyles 15 sayıyla maçı tamamladı.

Scottie Barnes
Başlık ResmiScottie Barnes

Magic'te Desmond Bane, 28 sayıyla takımının en skoreri oldu. Franz Wagner de 26 sayı, 11 asistle "double-double" yaparak galibiyete katkıda bulundu.

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ANTETOKOUNMPO'DAN "TRIPLE-DOUBLE"

Giannis Antetokounmpo'nun "triple-double" ile oynadığı karşılaşmada Miami Heat, sahasında Indiana Pacers'ı 145-125 yenerek, NBA Kupası'na galibiyetle başladı.

Kaseya Center'da oynanan mücadelede Heat'in Yunan yıldızı Antetokounmpo, 31 sayı, 18 ribaunt ve 10 asistle oynadı. Ev sahibi ekipte Bam Adebayo 27, Klay Thompson 25 ve Pelle Larsson ise 18 sayıyla maçı tamamladı.

Pacers'ta ise Quenton Jackson 24, Andrew Nembhard 22, Pascal Siakam ve Jay Huff 13'er sayı kaydetti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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