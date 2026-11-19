NBA'de Houston Rockets forması giyen millî basketbolcu Alperen Şengün, Indiana Pacers karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe nedeniyle maçı tamamlayamadı. Sağ gözünde şişlik, sol gözünün korneasında ise çizik meydana gelen yıldız oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu. Rockets Başantrenörü Ime Udoka, sakatlıkla ilgili açıklama yaptı.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-104 mağlup ettikleri karşılaşmanın ikinci çeyreğinde yüzüne aldığı darbe sonrasında sağ gözünde şişlik ve sol gözünün korneasında çizik yaşadı.

Maçın sonrasında açıklamalar yapan Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, gözünden yaşadığı sakatlık sebebiyle maçı tamamlayamayan Alperen hakkında "Aslına bakılırsa her iki gözünde de sorun var. Sağ gözünde biraz şişlik var. Sol gözünün korneasında da sanırım bir çizik var. Bunun ne anlama geldiğinden emin değilim ama umarım iyidir. Tabii ki bu akşam geri dönebilir." açıklamasında bulundu.

Milli basketbolcu sakatlanana dek 14 dakika 10 saniye süre alırken 7 sayı, 7 ribaunt ve 1 asist üretti.

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SIAKAM MAÇIN EN SKORERİ OLDU

Rockets'ta Kevin Durant, 21 sayı kaydederken Pacers'ta ise Pascal Siakam, 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Utah Jazz deplasmanda Los Angeles Lakers'ın 9 maçlık galibiyet serisini 109-97'lik skorla sona erdirdi.

Jazz'da Keyonte George, 30 sayı, 10 asist kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Lakers'ta Luka Doncic'in 29 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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