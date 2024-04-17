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NBA'de tarihi ceza! Yıldız basketbolcu ömür boyu men edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
NBA&#039;de tarihi ceza! Yıldız basketbolcu ömür boyu men edildi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jontay Porter'ın, NBA maçlarında bahis oynadığı ortaya çıktı. Toronto Raptors'ta Porter, bahis oynadığı için NBA'den ömür boyu men edildi.

NBA, Toronto Raptors'ta oynayan Jontay Porter'a tarihi bir ceza verdi. NBA'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Porter'ın bahisçilere gizli bilgi sağladığı, bahis için maçlarda daha az süre aldığı ve NBA maçları üzerine bahis oynadığı kaydedildi. Porter, ömür boyu men cezası aldı.

NBA'de tarihi ceza! Yıldız basketbolcu ömür boyu men edildi - 1. Resim

DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK

NBA Komiseri Adam Silver, yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız, takımlarımız ve sporumuzla ilişkili herkes için NBA rekabetinin bütünlüğünü korumaktan daha önemli bir şey yok. Jontay Porter'ın oyun kurallarını bariz bir şekilde ihlal etmesine bu yüzden en ağır ceza verildi." ifadelerini kullandı. Porter'ın abisi Michael da NBA takımlarından Denver Nuggets'ta forma giyiyor.

 
 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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