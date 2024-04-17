NBA'de tarihi ceza! Yıldız basketbolcu ömür boyu men edildi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Jontay Porter'ın, NBA maçlarında bahis oynadığı ortaya çıktı. Toronto Raptors'ta Porter, bahis oynadığı için NBA'den ömür boyu men edildi.
NBA, Toronto Raptors'ta oynayan Jontay Porter'a tarihi bir ceza verdi. NBA'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Porter'ın bahisçilere gizli bilgi sağladığı, bahis için maçlarda daha az süre aldığı ve NBA maçları üzerine bahis oynadığı kaydedildi. Porter, ömür boyu men cezası aldı.
DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK
NBA Komiseri Adam Silver, yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız, takımlarımız ve sporumuzla ilişkili herkes için NBA rekabetinin bütünlüğünü korumaktan daha önemli bir şey yok. Jontay Porter'ın oyun kurallarını bariz bir şekilde ihlal etmesine bu yüzden en ağır ceza verildi." ifadelerini kullandı. Porter'ın abisi Michael da NBA takımlarından Denver Nuggets'ta forma giyiyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi