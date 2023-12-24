NBA'de Türk rüzgarı! Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı
NBA'de Houston Rockets forması giyen Türk basketbolcu Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşısında gösterdiği performansla geceye damga vurdu.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup ederek sezonun 15. galibiyetine ulaştı.
Mücadelenin en skorer ismi olan Alperen, bu sezon üst üste ikinci, toplamda ise 9. kez "double-double" yaptı. Rockets'ta Jabari Smith 26, Fred VanVleet 10 sayılık katkı sağladı.
Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Brandon Ingram'ın ise 19 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.
BUCKS YİNE KAZANDI
New York Knicks'i 130-111 mağlup eden Milwaukee Bucks, üst üste 7, toplamda ise 22. galibiyetini aldı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Bobby Portis ise 23 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, 3 ribaunt ve 7 asist, Julius Randle 26 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistle oynadı.
NBA'DE GECENİN SONUÇLARI
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 111-130
Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 108-145
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-106
Indiana Pacers-Orlando Magic: 110-117
Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 95-102
Toronto Raptors-Utah Jazz: 119-126
Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-125
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 126-115
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 120-129
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 95-109
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 126-106
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 144-119
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 98-110