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    NBA'de Türk rüzgarı! Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı

    NBA'de Houston Rockets forması giyen Türk basketbolcu Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşısında gösterdiği performansla geceye damga vurdu.

    NBA&#039;de Türk rüzgarı! Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup ederek sezonun 15. galibiyetine ulaştı.

    Mücadelenin en skorer ismi olan Alperen, bu sezon üst üste ikinci, toplamda ise 9. kez "double-double" yaptı. Rockets'ta Jabari Smith 26, Fred VanVleet 10 sayılık katkı sağladı.

    Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Brandon Ingram'ın ise 19 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

    BUCKS YİNE KAZANDI

    New York Knicks'i 130-111 mağlup eden Milwaukee Bucks, üst üste 7, toplamda ise 22. galibiyetini aldı.

    Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Bobby Portis ise 23 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

    Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, 3 ribaunt ve 7 asist, Julius Randle 26 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

    NBA'de Türk rüzgarı! Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı

    NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

    New York Knicks-Milwaukee Bucks: 111-130

    Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 108-145

    New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-106

    Indiana Pacers-Orlando Magic: 110-117

    Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 95-102

    Toronto Raptors-Utah Jazz: 119-126

    Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-125

    Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 126-115

    Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 120-129

    Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 95-109

    Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 126-106

    Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 144-119

    Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 98-110

    Alperen Şengün: Bence Avrupa'nın en iyi uzunlarına sahibiz
    Oynat

    Alperen Şengün: Bence Avrupa'nın en iyi uzunlarına sahibiz

    NBA'deki gururumuz Alperen Şengün, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında oynayacakları İzlanda karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, “Maç ayırmıyoruz. Her maç zor bence. Hiçbir takımı hafife almak istemiyoruz. Bence Avrupa'nın en iyi uzunlarına sahibiz. Elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    NbaAlperen Şengün
    Haberler > Spor > NBA'de Türk rüzgarı! Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı
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