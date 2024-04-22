Ne Amerika ne İngiltere! Beşiktaş'tan kesin olarak ayrılıyor! İşte Cenk Tosun'un yeni takımı

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun hakkında flaş iddia. Siyah-beyazlılardan ayrılıp MLS yolunu tutacağı iddia edilen Tosun hedef şaşırttı. İşte Cenk Tosun'un yeni takımı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız forvetin adı kısa bir süre önce MLS takımlarından Chicago Fire ile anılmıştı.

ABD ekibinin, milli futbolcuya senelik 2 milyon dolardan 3 yıllık teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Ancak Tosun'un hedef şaşırttığı ortaya çıktı.

ARDA TURAN'IN YANINA GİDİYOR

Cenk Tosun hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 32 yaşındaki forvetin, gelecek sezon Süper Lig'de boy gösterecek olan Eyüpspor'la temasta olduğu ve teknik direktör Arda Turan ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.