Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan çarpıcı sözler! 'Topraktepe kalabilir'

Hasan Arat, "Serdar Hoca’mızın kalan maçlardaki performansını inceleyip sezon sonunda ona göre karar vereceğiz" dedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Antalya’da düzenlenen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası’nı takip ederken önmli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör arayışına henüz başlamadıklarını belirten siyah beyazlıların patronu, “Fernando Santos gelmeden önce görüşme trafiği geçirmiştim. O görüşme trafiğindeki birçok arkadaşla tekrar görüşme niyetinde değilim. Önceliğimiz Serdar Topraktepe’nin başarılı olması” diye konuştu.

SÖYLENTİLER NORMAL

Serdar Topraktepe’nin kalan maçlardaki performansını inceleyeceklerini belirten Arat, “Takımımızın ve hocamızın performansına odaklandık. Takımımız Türkiye Kupası’nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek” dedi. Öte yandan Sergen Yalçın ve Şenol Güneş isimlerinin konuşulmasının çok doğal olduğunu ifade eden Başkan Arat, “Beşiktaş son 10 yıldaki başarılını iki hocamızla yaşadı ancak şu anda hoca arayışımız yok” dedi.