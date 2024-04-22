Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan çarpıcı sözler! 'Topraktepe kalabilir'

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan çarpıcı sözler! 'Topraktepe kalabilir'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat&#039;tan çarpıcı sözler! &#039;Topraktepe kalabilir&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

Hasan Arat, "Serdar Hoca’mızın kalan maçlardaki performansını inceleyip sezon sonunda ona göre karar vereceğiz" dedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Antalya’da düzenlenen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası’nı takip ederken önmli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör arayışına henüz başlamadıklarını belirten siyah beyazlıların patronu, “Fernando Santos gelmeden önce görüşme trafiği geçirmiştim. O görüşme trafiğindeki birçok arkadaşla tekrar görüşme niyetinde değilim. Önceliğimiz Serdar Topraktepe’nin başarılı olması” diye konuştu.

SÖYLENTİLER NORMAL

Serdar Topraktepe’nin kalan maçlardaki performansını inceleyeceklerini belirten Arat, “Takımımızın ve hocamızın performansına odaklandık. Takımımız Türkiye Kupası’nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek” dedi. Öte yandan Sergen Yalçın ve Şenol Güneş isimlerinin konuşulmasının çok doğal olduğunu ifade eden Başkan Arat, “Beşiktaş son 10 yıldaki başarılını iki hocamızla yaşadı ancak şu anda hoca arayışımız yok” dedi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altın düşüyor, dolar yükseliyor! Bu seviyelere dikkat…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe tarihin eşiğinde! Sivasspor'u yenerse rekor kıracak - SporFenerbahçe tarihin eşiğinde! Sivas'ı yenerse rekor kıracakAslan ev ödevini yaptı! İç sahada kazanılan 17'nci maç - SporAslan ev ödevini yaptı!Real Madrid, El Clasico'yu geriden gelerek kazandı! Arda Güler ve arkadaşları Barcelona'yı 90+1'de yıktı - SporReal Madrid, El Clasico'yu geriden gelerek kazandı!Canlı yayın kazasını önleyen Fatih Terim'in sözleri gündem oldu - SporCanlı yayın kazasını önleyen Fatih Terim'in sözleri gündem olduOkan Buruk'tan 4-1'lik galibiyet sonrası Fenerbahçe göndermesi - SporOkan Buruk'tan 4-1'lik galibiyet sonrası Fenerbahçe göndermesiMauro Icardi Süper Lig tarihine geçti! Arjantinli yıldız bir ilke imza attı - SporMauro Icardi Süper Lig tarihine geçti! Arjantinli yıldız bir ilke imza attı
Sonraki Haber Yükleniyor...