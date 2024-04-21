Beşiktaşlı oyuncular, 'çürük' damgasından sonra hırslandılar

Santos sonrası yeniden göreve gelen Serdar Topraktepe'nin motivasyonu düşen oyuncularla yaptığı konuşma çok etkili oldu. "Çürümüş takım" bu sezonun en iyi maçlarından birini çıkardı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş ligdeki beş maçlık galibiyet hasretine MKE Ankaragücü karşısında son verdi. Siyah beyazlı oyuncular bu maça çok zorlu psikolojik ve fiziksel şartlar altında çıkmıştı. Öncelikle Beşiktaş’taki 10 eksik çok can sıkıcıydı. Yetmezmiş gibi sakat olan Emrecan kadrodan çıkarılmış, Umut Meraş’ın eşinin doğum yapması üzerine mecburen tekrar kadroya dâhil edilip maça çıkmıştı. Genç oyuncu sakat sakat oynadığı maçın 40. dakikasında oyundan çıktı. Psikolojik şartlar da en az eksikler kadar zorluydu.

SAHAYA YANSIDI

Fernando Santos görevden alınmış, Samet Aybaba oyunculara “Helal olsun altıncı hocayı da gönderdiniz” demiş, “Çürümüş bir takıma” sahibiz sözlerini kullanmıştı. Darbe üstüne darbe yiyince çöken oyuncuları bu sezon ikinci defa göreve getirilen Serdar Topraktepe ayağa kaldırdı. Genç teknik adam, “Herkes kendine gelsin. Beşiktaş’a layık oyunu oynayacağız. Geçmişi arkanızda bırakın, geleceğe bakın. Artık futboldan keyif alma zamanınız geldi” dedi. Bu sözler ve Serdar Hoca’nın ofansif anlayışı sahaya da yansıdı.

MUÇİ FENER'E BİLENİYOR

Fernando Santos’un ısrarla sağ ve sol kanat, hatta 8 numarada bile görev verdiği Muçi tam bir 10 numara olduğunu Ankaragücü maçında gösterdi. Arnavut yıldız attığı golün yanı sıra üçü isabetli olmak üzere beş defa kaleyi yokladı. Yüzde 91 pas isabeti sağladı. Altı defa sahipsiz topu ve dört ikili mücadeleyi kazandı. Muçi’nin moralinin çok yüksek olduğu ve Fenerbahçe maçı için sabırsızlandığını söylediği öğrenildi.

ÖNCELİK HÜCUM

Fernando Santos'un sıkıcı ve defansif anlayışını bir maçta silip atan Serdar Topraktepe, hücum futbolundan vazgeçemeyecek. Genç teknik adamın kalan bütün maçlarda skor ne olursa olsun takımı önde oynatmayı ve gençlere daha çok şans vermeyi planladığı öğrenildi.

İŞTE GEDSON BU!

Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri de Gedson Fernandes'in düşük performans göstermesiydi. Santos'un gönderilmesinin ardından kendine gelen isimlerden biri de Portekizli oyuncu oldu. Gedson'un maç boyunca yüksek dinamizmi ve hücuma olan katkısı eski günlerine dönüş sinyalleri olarak dikkati çekti.