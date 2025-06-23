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Nereden nereye... Şanlıurfaspor milyon eurolar kaçırdı: Yeni değeri dudak uçuklattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nereden nereye... Şanlıurfaspor milyon eurolar kaçırdı: Yeni değeri dudak uçuklattı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şanlıurfaspor'dan geçtiğimiz şubat ayında satın alma opsiyonuyla 175 bin euroya Metz'e kiralanan Michel Mboula, Fransa 2. Lig kulübü ile 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı. Metz, 150 bin euro bonservis ödediği Gabonlu savunma oyuncusunun serbest kalma maddesini 13 milyon euro olarak güncelledi.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Şanlıurfaspor’dan geçtiğimiz günlerde Metz'e giden Michel Mboula, imzanın ardından manşetlere çıktı. 150 bin euroya Fransa'nın yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcu, serbest kalma bedeliyle gündem oldu.

Nereden nereye... Şanlıurfaspor milyon eurolar kaçırdı: Yeni değeri dudak uçuklattı - 1. Resim

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Metz, devre arasında Şanlıurfaspor’dan 175 bin euroya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mboula'nın bonservisini alarak, oyuncu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

ARTIK 13 MİLYON EURO

Şanlıurfaspor, kiralama ve bonservis bedeliyle birlikte transferden toplam 325 bin euro kazandı. Metz yönetimi ise genç oyuncunun yeni kontratına "13 milyon euroya serbest kalır" maddesi ekledi.

Nereden nereye... Şanlıurfaspor milyon eurolar kaçırdı: Yeni değeri dudak uçuklattı - 2. Resim

34 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Savunmadaki başarısı ve hücuma desteğiyle adından söz ettiren, Mboula, Şanlıurfaspor formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 34 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Türkiye'de sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren genç oyuncu, kısa sürede piyasa değerini büyük ölçüde arttırmayı başardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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