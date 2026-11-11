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Neredesin Onuachu! Trabzonspor, Nijeryalı yıldızın eski formunu arıyor

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Neredesin Onuachu! Trabzonspor, Nijeryalı yıldızın eski formunu arıyor
Başlık ResmiNeredesin Onuachu! Trabzonspor, Nijeryalı yıldızın eski formunu arıyor

Paul Onuachu demek gol demekti. Bordo-mavililere kiralık geldiği ve bonservisinin alındığı ilk sezonlar için! Ancak 32 yaşınaki futbolcu için bu sezon bu söylem tam karşılık bulmadı.

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Trabzonspor'da biri kiralık olmak üzere 3'üncü sezonunu geçiren Paul Onuachu, eski günlerini aratır oldu.

TAKIMI TAŞIYORDU

Nijeryalı forvet, Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda ilk 9 maçta 7 gol ve 1 asist yaparken; geçtiğimiz sezon bonservisiyle geldiğinde aynı performansı ortaya koyarak 7 gol ve 1 asist kaydetti. Bu sezon ise eski performanslarının çok ama çok gerisinde kaldı.

Paul Onuachu, geride kalan iki sezonluk dönemin ilk 9 maçında 7 gol ve 1 asiste imza atmıştı. Bu sezon 9 maçta sadece 2 golde kaldı.
Başlık ResmiPaul Onuachu, geride kalan iki sezonluk dönemin ilk 9 maçında 7 gol ve 1 asiste imza atmıştı. Bu sezon 9 maçta sadece 2 golde kaldı.

SERİYE İHTİYAÇ VAR

Onuachu; Kasımpaşa, Başakşehir, Amed, Konyaspor, Galatasaray, Samsunspor, Gaziantep FK ve son oynanan Alanyaspor karşılaşmalarında gol atamadı. 9 maçta 2 gol bulan 32 yaşındaki santrfor, söz konusu golleri Gençlerbirliği maçında attı.

Nijeryalı futbolcunun 30 Haziran 2028'e kadar kontratı bulunuyor.
Başlık ResmiNijeryalı futbolcunun 30 Haziran 2028'e kadar kontratı bulunuyor.

Tecrübeli forvetin, millî ara sonrasında yeniden eski formuna dönmesi bekleniyor. Her ne kadar Karadeniz ekibi, Muhammed Salah’ın skorer oyunu sayesinde Onuachu’yu çok aramasa da psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi adına gol serisi yakalaması önemli.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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