Neredesin Onuachu! Trabzonspor, Nijeryalı yıldızın eski formunu arıyor
Paul Onuachu demek gol demekti. Bordo-mavililere kiralık geldiği ve bonservisinin alındığı ilk sezonlar için! Ancak 32 yaşınaki futbolcu için bu sezon bu söylem tam karşılık bulmadı.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Trabzonspor'da biri kiralık olmak üzere 3'üncü sezonunu geçiren Paul Onuachu, eski günlerini aratır oldu.
TAKIMI TAŞIYORDU
Nijeryalı forvet, Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda ilk 9 maçta 7 gol ve 1 asist yaparken; geçtiğimiz sezon bonservisiyle geldiğinde aynı performansı ortaya koyarak 7 gol ve 1 asist kaydetti. Bu sezon ise eski performanslarının çok ama çok gerisinde kaldı.
SERİYE İHTİYAÇ VAR
Onuachu; Kasımpaşa, Başakşehir, Amed, Konyaspor, Galatasaray, Samsunspor, Gaziantep FK ve son oynanan Alanyaspor karşılaşmalarında gol atamadı. 9 maçta 2 gol bulan 32 yaşındaki santrfor, söz konusu golleri Gençlerbirliği maçında attı.
Tecrübeli forvetin, millî ara sonrasında yeniden eski formuna dönmesi bekleniyor. Her ne kadar Karadeniz ekibi, Muhammed Salah’ın skorer oyunu sayesinde Onuachu’yu çok aramasa da psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi adına gol serisi yakalaması önemli.