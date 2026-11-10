Trabzonspor'da transferin gözdesi: Premier Lig'den takipçileri artıyor

Bordo-mavililerde bu sezon 13 maçta 1163 dakika sahada kalan ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı veren başarılı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, İngiltere Premier Lig kulüplerinin radarına girdi.

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Trabzonspor'un Ocak 2026'da Avusturya ekibi Wolfsberger'e 5,5 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı ve 2030 yılına kadar mukavele imzaladığı Chibuike Nwaiwu, yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Chibuike Nwaiwu, bu sezon Süper Lig'de 11, Konferans Ligi'nde 1 ve Avrupa Ligi Elemeleri'nde 1 maçta oynadı.

Sezon başında da talipleri olan ve yönetimin takımda tutma kararı aldığı 23 yaşındaki Nijeryalı stoper, Premier Lig ekiplerinden Everton, Fulham, Newcastle United ve Leeds United tarafından yakından takip ediliyor.

İngiltere'den teklif gelse de, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Nwaiwu'nun ara transfer döneminde satışı zor görünüyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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