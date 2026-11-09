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Trabzonspor’da Thomas Reis farkı: 6'da 6 yaptı, 7 basamak birden çıkardı

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Trabzonspor’da Thomas Reis farkı: 6'da 6 yaptı, 7 basamak birden çıkardı
Başlık ResmiTrabzonspor’da Thomas Reis farkı: 6'da 6 yaptı, 7 basamak birden çıkardı

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'de 9'uncu sırada devraldığı bordo-mavili takımı 6 haftalık süreçte 7 basamak yukarı taşıdı.

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Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Trendyol Süper Lig'deki yükselişini sürdürüyor. Bordo-mavili takımın başına 7 puanla ve 9'uncu sıradayken geçen Alman çalıştırıcı, 11'inci hafta sonunda ekibini 25 puanla 2'nci sıraya taşıdı.

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REIS YÖNETİMİNDE 18 PUAN

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Reis yönetiminde üst üste 6'ncı galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Alman teknik adam yönetiminde yükselişe geçen bordo-mavililer, haftalar ilerledikçe puan tablosunda da basamakları tek tek tırmandı.

Ligin 5'inci haftasını 7 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, Reis’in takımın başına geçtiği 6'ncı haftada 10 puanla 7'nci sıraya yükseldi. Trabzonspor, 7'nci haftada 13 puanla 5'inci, 8'inci haftada 16 puanla 4'üncü sıraya yerleşti.

Thomas Reis, Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldıktan sonra göreve getirildi.
Başlık ResmiThomas Reis, Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldıktan sonra göreve getirildi.

9'UNCU SIRADAN 2'NCİ SIRAYA

Reis yönetiminde istikrarlı performansını sürdüren Trabzonspor, 9'uncu haftada 19 puana ulaşarak, 3'üncü sıraya yükseldi. Bordo-mavililer, 11'inci hafta sonunda 25 puanla 2'nci sırada yer aldı.

Böylece 6 haftalık süreçte 6 galibiyet elde eden Trabzonspor, puanını 7'den 25'e çıkararak 18 puan topladı ve lig sıralamasında 7 basamak birden yükseldi.

ZİRVE YARIŞINDA İDDİALI

Reis şle puan tablosunda basamakları tek tek tırmanan Trabzonspor, 9'uncu sıradan 2'nci sıraya yükselerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Bordo-mavililer, lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde bulunuyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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