Thomas Reis: "Maçı daha erken bitirebilirdik"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın başından sonuna kadar iyi performans gösterdiklerini belirterek, karşılaşmayı daha erken bitirebileceklerini söyledi.

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Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başından itibaren iyi performans gösterdiklerini belirtti.

Karşılaşmada kendileri için eksik kalan tek noktanın ilk yarı itibarıyla daha fazla gol atıp maçın fişini erken çekebilmek olduğunu anlatan Reis, "Maçı daha erken bitirebilirdik. Ama onun dışında gayet iyi geçen bir maç olduğunu söyleyebilirim. Altıncı galibiyetimiz arka arkaya, yine gol yemeden kazandığımız bir maç. Dolayısıyla çok mutluyuz, gurur duyuyoruz takımımızla. Milli aramız var şu an, milli arayla birlikte biraz daha fazla dinlenme fırsatı bulacağız. Ondan sonraki maçımız için yine çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"SAVAŞAN BİR TAKIM GÖRDÜM"

Sahada savaşan bir oyuncu grubu gördüğünün altını çizen Alman teknik adam, "Benim için belki de en temel şey, en olması gereken şeylerden bir tanesi bu. Ve her zaman aynı mentalite ile çıkmalısınız. Bazen bunu yapabilmek çok kolay değil, çünkü bazen yorgunluk sebebiyle çok fazla odaklanamıyorsunuz. Arka arkaya birçok maça çıkabilmek çok kolay değil." diye konuştu.

Milli ara sonrasındaki sürece de değinen Reis, milli ara sonrasında sakat oyuncuların geri dönmesiyle kadro kalitesinin çok daha iyi olacağını, bunun da final paslarına, golü bulabilmeye ve daha iyi savunma yapmaya yansıyacağını kaydetti.

Alanyaspor - Trabzonspor

"BUNUN DEVAMINI GETİRMEMİZ GEREKİR"

Sezon başındaki beklentiler ve takımın kalitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük oyuncular, çok büyük isimler, çok kaliteli ve tecrübeli isimler var. Ama kalite tek başına asla yeterli olan bir şey değil. Kalitenin yanına sıkı çalışmayı, en iyi mücadeleyi göstermeyi de eklemeniz gerekir. Birkaç durumda sıkıntı yaşadığımız anlar da oldu bu maçta, elbette bunun üzerine çalışacağız. 6 maçta kazandığımız 18 puan var, şu an 25 puandayız. 25 puan belki ligde kalmak için yeterli puan ama bu kulübün hedeflerini, ulaşmak istediği yerleri biliyorsunuz. Şu an 2. sıradayız ve daha üstler için de savaşmak için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu aldığımız puan belki çok iyi ama asla yetmeyecektir. Bunun devamını getirmemiz gerekir."

Açıklamalarında önceki teknik ekibe de parantez açan Reis, bütün puanları kendisinin almadığını, önceki hocanın aldığı puanlarla iyi bir başlangıç yapmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Reis, taraftarların desteğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Taraftarlarımız bizim adımıza her zaman itici bir güç oluyorlar, her zaman destek veriyorlar. İç saha maçlarında taraftarlarımızın önünde o destekle birlikte oynamak gerçekten harika hissettiriyor. Bizim de bazen taraftarlarımıza hediye vermemiz gerekir, bu hediye de 3 puan hediyesi oluyor genelde. Onları da 3 puanla uğurlayabilmek bizim adımıza çok önemli. Bu hediyeyi verebildiğimiz için de ayrıca mutluyuz. İç saha maçlarında, deplasmanda her zaman taraftarlarımıza ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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