Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın yeni Talisca'sını açıkladı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Süper Kupa maçı sonrası dikkat çekici sözler kullandı. Rafa Silva'ya övgüler yağdıran Kahveci, Anderson Talisca'yı yolundan gideceğini belirtti.

Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş, unutulmaz bir zafere imza atarak sezonu kupayla açtı.

Mücadele sonrası Kontraspor'da değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Siyah-beyazlıların yeni transferi Rafa Silva'ya özel olarak değindi.

Portekizli oyuncunun Talisca'yı andırdığını aktaran Kahveci, "Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Rafa Silva olur. Bugün de işin içindeydi. Çok kaliteli bir oyuncu. İlk maçtan bunu göstermesi taraftarı mutlu etmiştir" dedi.

NİHAT KAHVECİ: ÇOK GOL ATABİLİR

Öte yandan Süper Kupa'nın son golünü kaydeden Mustafa Hekimoğlu hakkında da konuşan Nihat Kahveci, "Mustafa Hekimoğlu, attığı golle ne kadar öz güvenli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Victor Nelsson'a yaptığı baskıyla kırmızı kart göstertti. 'Çok gol atabilir' dedim" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı hamleleri de eleştiren Kahveci, "Galatasaray'da kim iyi oynadı dersen kimse aklıma gelmiyor. İlk yarıda en hareketli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ydu. Okan hocanın ilk onu çıkarması doğru değildi" görüşlerini aktardı.