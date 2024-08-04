Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın yeni Talisca'sını açıkladı

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın yeni Talisca'sını açıkladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Nihat Kahveci, Beşiktaş&#039;ın yeni Talisca&#039;sını açıkladı

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Süper Kupa maçı sonrası dikkat çekici sözler kullandı. Rafa Silva'ya övgüler yağdıran Kahveci, Anderson Talisca'yı yolundan gideceğini belirtti.

Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş, unutulmaz bir zafere imza atarak sezonu kupayla açtı.

Mücadele sonrası Kontraspor'da değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Siyah-beyazlıların yeni transferi Rafa Silva'ya özel olarak değindi. 

Portekizli oyuncunun Talisca'yı andırdığını aktaran Kahveci, "Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Rafa Silva olur. Bugün de işin içindeydi. Çok kaliteli bir oyuncu. İlk maçtan bunu göstermesi taraftarı mutlu etmiştir" dedi.

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın yeni Talisca'sını açıkladı - 1. Resim

NİHAT KAHVECİ: ÇOK GOL ATABİLİR

Öte yandan Süper Kupa'nın son golünü kaydeden Mustafa Hekimoğlu hakkında da konuşan Nihat Kahveci, "Mustafa Hekimoğlu, attığı golle ne kadar öz güvenli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Victor Nelsson'a yaptığı baskıyla kırmızı kart göstertti. 'Çok gol atabilir' dedim" açıklamasını yaptı. 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı hamleleri de eleştiren Kahveci, "Galatasaray'da kim iyi oynadı dersen kimse aklıma gelmiyor. İlk yarıda en hareketli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ydu. Okan hocanın ilk onu çıkarması doğru değildi" görüşlerini aktardı.

Düzenleyen:  - Spor
Aşırı sağcılar oteli ateşe verdi! İngiliz Başbakan'dan "pişman olacaksınız" çıkışı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belçika Olimpiyat Komitesi duyurdu: Claire Michel klasik bayrak yarışında olamayacak - SporBelçika Olimpiyat Komitesi duyurdu: Michel yarışamayacakTrabzonspor'un acı günü! Eski kulüp başkanlarından Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti - SporTrabzonspor'un acı günü! Eski başkan hayatını kaybettiTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yeni sezon öncesi uyardı: Ne size yakışır ne bize - SporHacıosmanoğlu'ndan uyarı: Ne size yakışır ne bizeMilli yüzücü Kuzey Tunçelli, 'Dünya Gençler Rekoru' kırarak tarihe geçti - SporKuzey Tunçelli'nin olduğu yarışta dünya rekoru kırıldıFilipinli Carlos Edriel Yulo altın madalya kazandı - SporFilipinli Carlos Edriel Yulo altın madalya kazandıSantarelli'den Ebrar Karakurt açıklaması: Ne kadar üzgün olduğunu biliyorum - SporSantarelli'den Ebrar Karakurt açıklamasıl
Sonraki Haber Yükleniyor...