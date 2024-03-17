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Haberler > Spor > Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a teknik direktör tavsiyesi: Yarın getirsinler ben okey derim

Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a teknik direktör tavsiyesi: Yarın getirsinler ben okey derim

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Nihat Kahveci&#039;den Beşiktaş&#039;a teknik direktör tavsiyesi: Yarın getirsinler ben okey derim
Beşiktaş, Fernando Santos, Nihat Kahveci, Haber

Spor Haberleri  / -

Beşiktaş evinde Antalyaspor'a 2-1 yenilerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Son 3 maçında puan alamayan Siyah-beyazlılarda Fernando Santos'un performansı tartışma haline geldi. Beşiktaş'ın eski oyuncularından Nihat Kahveci, Portekizli hocayı eleştirerek, yeni hoca önerdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

Üçüncülük hedefinden uzaklaşan Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos'un tercihleri ve etkisiz performansı tartışılmaya başlandı.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın 69 yaşındaki hocayla yollarını ayırabileceği konuşuluyor.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a teknik direktör tavsiyesi: Yarın getirsinler ben okey derim - 1. Resim

NİHAT KAHVECİ: YARIN GETİRSİNLER...

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Nihat Kahveci, Fernando Santos'un performansını eleştirdi.

Nutspor'da maçı değerlendiren Kahveci, "Beşiktaş istikrar abidesi. Kötü bir şey konusunda Beşiktaşlı futbolcuların bu sene gösterdiği istikrar hiçbir takımda yok. Valerien Ismael'de geç kalındı yine söylüyorum Santos'la olmuyor, olmayacak gibi" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın performansına dikkat çeken Nihat Kahveci, "Sergen Hoca bu attıkları golün görüntüsünü alsın. Derslik bir gol attı, futbol bu, geriden çıkış bu. Şahane bir gol yedi Beşiktaş. Sergen Hoca'yı şu an, yarın getirsinler ben okey derim. Antalyaspor camiasına saygı duyarak tabii. Bu kadar kötü oynayan Beşiktaş sezonu ben hatırlamıyorum ama bu iş artık yönetime de yazar yavaş yavaş..." değerlendirmesinde bulundu.

 

Düzenleyen:  - Spor
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