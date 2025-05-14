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Nihat Kahveci'den Victor Osimhen iddiası: Futbol tarihinin en büyük şoku olur!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nihat Kahveci&#039;den Victor Osimhen iddiası: Futbol tarihinin en büyük şoku olur!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğuna sadece bir puan uzaklıkta olan Galatasaray'da sezona damgasını vuran isim kuşkusuz Victor Osimhen oldu. Şimdilerde yorumculuk yapan eski milli oyuncu Nihat Kahveci, değeri 75 milyon euro olan ve bonservisi Serie A kulübü Napoli'de bulunan Nijeryalı forvetin sarı-kırmızılı takımdaki geleceği ve dünyaca ünlü golcünün muhtemel transferine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de kariyer rekoru kıran Victor Osimhen'in, Galatasaray'da devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken; Avrupa devlerinin listesine giren 26 yaşındaki santrforla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği konuşuluyor. Nihat Kahveci, Osimhen iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Nihat Kahveci'den Victor Osimhen iddiası: Futbol tarihinin en büyük şoku olur! - 1. Resim

"OSIMHEN, FENERBAHÇE'YE GİTMEZ"

Haber Global'de konuşan Kahveci, "Osimhen, Türkiye'de kalırsa bana sürpriz olur. 'Masada Fenerbahçe var' diyorlar. Benim gördüğüm Osimhen, Fenerbahçe'ye gitmez. Giderse de 700 bin tweetin tersini yaşar. Burada ortam budur, bence gitmez Fenerbahçe'ye" dedi.

"FENERBAHÇE, 75 MİLYON EURO BULUR"

Eski milli futbolcu, "Osimhen gelirken bir şok yaşanmıştı. Osimhen'i seneye Fenerbahçe formasıyla görürsek futbol tarihinin en büyük şoku yaşanır. Fenerbahçe, 75 milyon euro bonservis parasını bulur mu, bulur. Osimhen'e yıllık 20 milyon euro verir mi, verir" iddiasında bulundu.

Nihat Kahveci'den Victor Osimhen iddiası: Futbol tarihinin en büyük şoku olur! - 2. Resim

"SÜPER LİG'DE KALMA İHTİMALİ 0,001"

Nihat Kahveci, "Galatasaray'la ilgili bu kadar konuşan ve sevilen Osimhen'in, bunlar olmasına rağmen Fenerbahçe formasını giyip, Süper Lig'de oynama ihtimalini yüzde 0,001 olarak görüyorum. Bu sıfırları çoğaltabilirim. 01'i de bırakıyorum, çünkü hiç tahmin etmediğimiz oyuncular, tahmin etmediğimiz yerlere gitti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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