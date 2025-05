Osimhen'den gece yarısı paylaşım! Galatasaray taraftarına seslendi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Trabzonspor maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ses getirdi. Taraftara seslenen Osimhen, "Dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti" dedi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında lider Galatasaray, kritik Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Sarı kırmızılılar, karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Cimbom bu sonuçla şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, yıldız futbolcu Victor Osimhen sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Galibiyeti kutlayan Nijeryalı golcü, sarı kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

"ŞAMPİYONLUĞUNA ÇOK YAKINIZ"

"Başka büyük bir adım. Bu takımla gurur duyuyorum" diyen Osimhen, paylaşımında "Galatasaray taraftarı, enerjiniz bizi besliyor. Her pasta, her mücadelede, her golde tutkunuzu hissediyoruz. Lig şampiyonluğuna çok yakınız. Dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti" ifadelerine yer verdi.

"GURURLA, TUTKUYLA VE KUPAYLA..."

Yıldız golcü ayrıca paylaşımında şunları söyledi: