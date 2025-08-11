Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu ifade Rezan Epözdemir'in başını ağrıtacak! "Tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldı"

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Birçok suçlamayla karşı karşıya olan avukat Rezan Epözdemir ile ilgili yürütülen soruşturmada tanık ifadesi ortaya çıktı. Tanık A.D. ifadesinde Epözdemir'in C.Ç. isimli şahıs ile bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldıklarını öne sürdü.

Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik ‘rüşvet', ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve ‘siyasal ve askeri casusluk' suçları olmak üzere 2 ayrı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde ‘tanık' sıfatıyla ifade veren A.D., şüpheli Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen 3 farklı eyleminin olduğunu ve bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi olduğunu söyledi.

Bu ifade Rezan Epözdemir'in başını ağrıtacak!
Avukat Rezan Epözdemir

150 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Tanık A.D. ifadesinde, vekalet ilişkisi bulunmayan, 2021 tarihli eyleme ilişkin Epözdemir'in C.Ç. ile birlikte bir tahliye işlemi karşılığında rüşvet aldıklarını, 75 bin dolarlık kısmın tahliye öncesi, kalan 75 bin dolarlık kısmın ise tahliye sonrası olmak üzere toplam 150 bin dolar rüşvet aldıklarını öne sürdü. A.D. ayrıca bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de kendisinin adresinden alınarak Epözdemir'e götürüldüğünü söylediği de kaydedildi.

ORTAK BAZ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde iddiaların doğruluğunun tespiti amacıyla Epözdemir ile C.Ç.'nin HTS/BAZ kayıtlarının incelendiği, tanığın iddia ettiği gibi 8 Temmuz 2021'de C.Ç.'nin, A.D.'nin adresine gittiği, ardından aynı gece C.Ç.'nin Epözdemir ile ortak baz verdiği belirtildi. Öte yandan yapılan aralamalarda biri 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu C.Ç., alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği aktarıldı. Ayrıca, sosyal mesajlaşma uygulaması ‘WhatsApp' kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı iddia ediliyor.

