Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Victor Osimhen'in sıçrayışı sosyal medyada gündem oldu!

Victor Osimhen'in sıçrayışı sosyal medyada gündem oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Victor Osimhen&#039;in sıçrayışı sosyal medyada gündem oldu!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Trabzonspor maçında yaptığı etkileyici sıçrayışla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen maçın ikinci yarısında, Trabzonspor ceza sahası içerisinde yaptığı yüksek sıçrayışla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nijeryalı futbolcunun etkileyici yükselişi, taraftarlar tarafından "Osimhen'in sıçrayış şaka mı?" ve "Osimhen inanılmaz" gibi yorumlarla sosyal medyada paylaşıldı.

Victor Osimhen'in sıçrayışı sosyal medyada gündem oldu! - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Batı Şeria'da kan donduran anlar! Filistinli kılığına giren İsrailli askerden sokak ortasında infaz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çeşme Maratonu yarın start alacak - SporÇeşme Maratonu yarın start alacakKemer'de 11. kez düzenlenen zorlu yüksek dağ koşusu rekorlarla sona erdi - SporKemer'de 11. kez düzenlenen zorlu yüksek dağ koşusu rekorlarla sona erdiAhmet Çakar: "Galatasaray, önümüzdeki yılın şampiyonluğunu da ilan etti!" - SporAhmet Çakar'dan flaş şampiyonluk açıklaması!Serdar Ali Çelikler: "3 sene sonra Fenerbahçe diye takım kalmayabilir" - SporSerdar Ali Çelikler: "Fenerbahçe diye takım kalmayabilir"Nihat Kahveci'den dikkat çeken Galatasaray yorumu: "Trabzonspor ilk yarı, Galatasaray ikinci yarı hak etti" - SporNihat Kahveci'den dikkat çeken Galatasaray yorumu!Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: "Maç, Muslera ile Trabzonspor arasında geçti" - SporRıdvan Dilmen'den flaş G.Saray - Trabzon maç yorumu!
Sonraki Haber Yükleniyor...