Victor Osimhen'in sıçrayışı sosyal medyada gündem oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mayıs 2025 00:22 - Güncelleme: 11 Mayıs 2025 00:29 - Güncelleme:

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Trabzonspor maçında yaptığı etkileyici sıçrayışla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. İlgili Haber Nihat Kahveci'den dikkat çeken Galatasaray yorumu: "Trabzonspor ilk yarı, Galatasaray ikinci yarı hak etti" Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen maçın ikinci yarısında, Trabzonspor ceza sahası içerisinde yaptığı yüksek sıçrayışla sosyal medyanın gündemine oturdu. Nijeryalı futbolcunun etkileyici yükselişi, taraftarlar tarafından "Osimhen'in sıçrayış şaka mı?" ve "Osimhen inanılmaz" gibi yorumlarla sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran