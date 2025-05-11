Victor Osimhen'in sıçrayışı sosyal medyada gündem oldu!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Trabzonspor maçında yaptığı etkileyici sıçrayışla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen maçın ikinci yarısında, Trabzonspor ceza sahası içerisinde yaptığı yüksek sıçrayışla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Nijeryalı futbolcunun etkileyici yükselişi, taraftarlar tarafından "Osimhen'in sıçrayış şaka mı?" ve "Osimhen inanılmaz" gibi yorumlarla sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran