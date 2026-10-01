Nihat Kahveci'nin olay Sergen Yalçın paylaşımına yorum yağdı: Tırtsın!
Yorumculuk yapan Nihat Kahveci, Beşiktaş kariyerinde birlikte forma giydiği Sergen Yalçın'ı hedef aldı. Eski milli futbolcu, gece saat 01.20'de yaptığı paylaşım ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
Beşiktaş'ın başında ikinci teknik direktörlük dönemini hayal kırıklığıyla tamamlayan Sergen Yalçın, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programında yorumculuğa geri döndü. Yalçın'la ilgili eski takım arkadaşı Nihat Kahveci'den çarpıcı bir paylaşım geldi.
"HİÇBİR ŞEY OLMAZ SENDEN"
Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı sert paylaşımda, "Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen" ifadelerini kullandı.
YORUM YAĞMURU
Kendisi de YouTube üzerinden yorumculuk yapan 46 yaşındaki eski futbolcu, gece saat 01.20'de yaptığı paylaşımla sosyal medyada ses getirdi. Yaklaşık 5 milyon görüntülenme alan paylaşıma, 25 bin beğeni ve 2 binin üzerinde yorum geldi.