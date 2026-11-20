Türk basınının duayen ismi, Türkiye Gazetesi'nin usta kalemi Öcal Uluç vefat etti. 70 yıllık gazetecilik hayatına binlerce yazı sığdıran, çeşitli gazete, dergi ve meslek kuruluşlarında yöneticilik ve başkanlık yapan Öcal Uluç, 35 yıldır Türkiye'de yazıyordu…

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Türk basınının duayen isimlerinden gazeteci ve yazar Öcal Uluç, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde tedavi gören Uluç, önceki gün sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Gazeteciliğe 1955 yılında Ankara’da Yenigün gazetesinin spor servisinde başlayan Öcal Uluç, yaklaşık 70 yıllık meslek hayatı boyunca muhabirlikten yöneticiliğe, spor yazarlığından köşe yazarlığına kadar basının farklı alanlarında çalıştı ve çeşitli gazetelerde ve meslek kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Meslek hayatına spor muhabirliğiyle başlayan Öcal Uluç, zamanla gazeteciliğin farklı alanlarında da yazılar kaleme aldı.

Öcal Uluç

BİNLERCE KÖŞE YAZISI

Sporun yanı sıra siyaset, sosyal hayat, tiyatro, sinema, sanat ve kültür alanlarında kaleme aldığı yazılarla geniş bir konu yelpazesinde okurlarıyla buluştu. 1991 yılında Türkiye gazetesinde yazmaya başlayan Öcal ağabey, vefatına kadar 35 yıl boyunca haftada üç gün düzenli olarak köşe yazısı yazdı ve Türk sporunun problemlerine parmak bastı. Türkiye ailesi olarak başta Öcal ağabeyin sevgili eşi Özay Uluç ve oğulları Özdemir-Özhan Uluç olmak üzere bütün ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve okurlarına başsağlığı diliyoruz. Seni hiç unutmayacağız Öcal ağabey. O hoş sohbetini, yol göstericiliğini, çınlayan kahkahalarını çok özleyeceğiz. Mekânın cennet olsun…

“HAYATIMIN SONUNA KADAR YAZACAĞIM”

Öcal Uluç, gazetemizin kurucusu Enver Ören’in 2013 yılında vefatının ardından yazdığı makalede “57 yıllık meslek hayatımda çalıştığım basın kuruluşlarının sayısını unuttum!.. ‘Huzursuzluğun H’sini bile hissetmediğim’ tek gazete Türkiye’dir!..” ifadelerini kullanmış, Enver ağabeyi hasretle yâd etmişti. Öcal ağabey, geçen yıl Oda TV’ye verdiği röportajda “Tercüman’dan 80’li yılların sonunda emekli olarak ayrıldım. Bir süre Erkekçe dergisine yazdım. Sonra Erkekçe kapandı. Tercüman’dan ayrılanların birçoğu Türkiye gazetesinde toplanmıştı. Beni de çağırdılar. O günden beri Türkiye’de yazıyorum. Gazetenin sahibi Enver Ören’e sözüm vardı; gazetesinden ayrılmayacaktım. Hâlâ yazmaya devam ediyorum ve edeceğim…” demişti.

Öcal Uluç

“HINCAL’I KAYBETMEK!”

Öcal ağabey, kardeşi Hıncal Uluç’un vefatının ardından “Hıncal’ı kaybetmek” başlığıyla oldukça duygusal bir yazı kaleme almıştı. “Hıncal benim sadece ‘kardeşim’ değildi; meslektaşımdı, gönüldaşımdı, dertdaşımdı, dostumdu, arkadaşımdı…” diye devam eden satırlarda, 81 yıllık koca bir ömrü onunla birlikte geçirdiğini hatırlatmıştı. Hıncal Uluç, 20 Kasım 2022’de vefat etmişti. Öcal Uluç ise 19 Kasım 2026’da aramızdan ayrıldı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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