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Okan Buruk: "Değerimi ben gitmeden anlasınlar!"

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Okan Buruk: "Değerimi ben gitmeden anlasınlar!"
Başlık ResmiOkan Buruk: "Değerimi ben gitmeden anlasınlar!"

Başarısına rağmen en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Okan Buruk, taşı gediğine koydu. Jakobs’a, “Okan Hoca için ‘G.Saray’dan gidince değerini anlayacaklar’ demiştin. Sözlerini açar mısın?” sorusu geldi. Jakobs’tan önce araya giren Buruk, “Gitmeden anlarlarsa iyi olur” cevabını yapıştırdı…

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Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Alman ekibi Stuttgart’ı ağırlayacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ile sol bek İsmail Jakobs, basın toplantısında konuştu. Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir maça çıkacaklarının altını çizen Buruk, “Stuttgart hücumu iyi oynayan ama savunmada pozisyon veren bir takım. Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde farklı performans gösteriyorlar. Avrupa’da 7 puanla iyi bir konumdalar. Biz bu maçı kazanarak 6 puana ulaşmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde taraftarımızın desteği bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Kazanırsak yukarıya doğru adaylardan biri olacağız” dedi.

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KARA BULUTLARI DAĞITTIK

Takımın hem sonuç hem de oyun bakımından daha iyi bir noktaya geldiğini belirten Buruk, “Şu an kara bulutları dağıttık. Sadece sonuç olarak değil, oyun olarak da çok daha iyi yerlere geliyoruz. Stuttgart maçı Galatasaray tarihi için çok önemli. Türk futbolunun Avrupa’da galibiyetlere ihtiyacı var” dedi. Bir basın mensubu, Jakobs’a “Okan Hoca için ‘Galatasaray’dan gidince değerini anlayacaklar’ demiştin. Sözlerini açar mısın?” sorusunu yöneltti. Araya giren başarılı teknik adam, gülerek “Gitmeden anlarlarsa daha iyi olur” diyerek üst üste dört şampiyonluğa rağmen her fırsatta eleştirilmesine göndermede bulundu.

İsmail Jakobs - Okan Buruk
Başlık Resmiİsmail Jakobs - Okan Buruk

FORMA FIRSATI GELECEK

Okan Buruk, bu sezon fazla forma şansı bulamayan İlkay ve Sane ile ilgili olarak, “Hem insan olarak hem de futbolcu yetenekleri bakımından çok iyi iki oyuncumuz var. Takıma destek olmaya çalışıyorlar. Onlar da daha fazla şans bulacaklardır. Çok iyi çalışıyorlar, katkılarının çok olacağını biliyorum” dedi.

SAHAYA ODAKLANDIK

Okan Buruk, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu’nun istifalarının takımı etkileyip etkilemediği sorusuna, “Biz maça odaklıyız. Bunlar istediğimiz şeyler değil. Çok da iyi gittiğimiz dönemde böyle bir şey yaşamayı istemezdik. Ama biz sahaya odaklandık. Benim de oyuncularımın da bahanesi yok” cevabını verdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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