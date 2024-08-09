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Okan Buruk ilk maç öncesi beyin yıkadı: Şampiyon gibi başla!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okan Buruk ilk maç öncesi beyin yıkadı: Şampiyon gibi başla!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da hazırlıklar tamam. Teknik Direktör Okan Buruk, "Şampiyon gibi başlayıp, yine ligi şampiyon bitireceğiz" dedi.

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonu evinde Atakaş Hatayspor maçıyla açacak. Kendi sahasında ilk defa taraftarının karşısına çıkacak olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını yeni sezona motive etmeye çalışıyor. Süper Kupa’da Beşiktaş karşısında alınan 5-0’lık yenilgiyi geride bırakmak zorunda olduklarını söyleyen Buruk “Biz bu ligin son iki sezonunun şampiyonuyuz. Ligin de en büyük favorisiyiz. Şampiyon gibi başlayıp, yine ligi şampiyon bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

SAĞ BEKTE KAAN 

Sezon öncesinde alınan kötü sonuçların lig maratonu için uyarıcı niteliğinde olduğunu söyleyen Okan Hoca “Hatalarımızdan ders almasını bilirsek sonunda kazanan biz oluruz. Ben size güveniyorum. Her takım lige iyi başlamak ister. Bu yüzden Hatayspor maçı da kolay olmayacak. Ama tecrübemiz ve kalitemizle her türlü engeli aşacak durumdayız” diye konuştu. Buruk’un, yeni transferlerden Jelert’i ağrıları sebebiyle Süper Kupa’da olduğu gibi ligde de riske etmeyeceği öğrenildi. Hatayspor maçında sağ bekte Kaan Ayhan oynayacak. 

HAZIRLIKLAR TAMAM

Galatasaray, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı çalışmayla tamamladı. Okan Buruk nezaretinde yapılan çalışmada sarı kırmızılılar taktik idmanı gerçekleştirip kampa girdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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