Okan Buruk Kuntz'a özendi 70'ten sonra inadından vazgeçip Gaziantep'i devirdi

Süper Lig'in 23. haftasında Rams Park'ta Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi takibi sürdürdü. Sarı Kırmızılılarda Okan Buruk'un sahaya sürdüğü 11 tartışmalara yol açarken, spor yazarlarından Uğur Meleke'nin Berkan Kutlu'ya ayrı bir parantez açması ise dikkat çekti.

Rams Park'ta Gaziantep FK'yı Zaha ve Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle 2-1 yenen Galatasaray'da bazı futbolcuların performansları kafalarda soru işareti bıraktı. 90 dakikanın ardından bazı spor yazarları kadro tercihlerinden dolayı Okan Buruk'u eleştirirken, tecrübeli teknik adamın Berkan Kutlu'yu sol bekte oynatması ise homurdanmalara yol açtı.



İşte 3 golün atıldığı karşılaşmanın ardından spor yazarlarının analizleri...

UĞUR MELEKE: "Okan Hoca, Berkan ısrarından 70’te vazgeçti. Son 20 dakikada Barış sol beke, Tete sağ açığa, Halil de ikinci santrfor rolüne geçtiler. Galatasaray bu bölümde doğru oyunla üretimini artırdı: Önce Halil’in pasıyla Zaha’nın golü geldi. Ardından Zaha-Halil aynı pozisyonda direğe takıldılar. Ve Gaziantep kilidini 89’da Barış Alper açtı. Son 20’deki değişiklikleriyle kurtardı Galatasaray 3 puanı." (Hürriyet)

OSMAN ŞENHER: "Okan hocanın sahaya sürdüğü takıma hiç itirazım yok. Ama Icardi forvette yalnız kalmamalı... Halil, Zaha’ya yaptığı asist gibi Icardi’ye de yaptı. Icardi de golünü attı ama ofsayttı. Halil oyuna girdikten sonra Icardi rahatladı, daha çok pozisyona girdi. Okan hoca bunu düşünmeli... Stoperler arasında yalnız kalan Icardi’nin takıma hiç bir katkısı olmaz. Ancak yanında bir arkadaşı olursa hem takım daha rahat gol atar hem de Icardi geçen sene olduğu gibi parlar." (Milliyet)

HALİL ÖZER: "Bir takım bu kadar kendi sahasına kapanırsa, otobüs çekerse yenilgi kaçınılmaz olur. Seni direkler de koruyamaz. Zaha kendine has klas bir gol attı. Ama Barış Alper’in attığı göze hoş gelen enfes bir goldü. Oysa ikinci yarı Barış Alper neredeyse sahada yoktu. Bence hoca da Kerem ile Barış arasında kararsız kaldı. Öyle bir tercih hakkı kullandı ki maçın kaderi değişti. Sonuç olarak Galatasaray beş topunun direkten döndüğü maçı bileğinin hakkıyla zor da olsa kazandı." (Milliyet)

LEVENT TÜZEMEN: "Bu galibiyet G.Saray'ı zirve yarışında moral olarak yukarı çekerken psikolojik üstünlüğü de sürdürmesini sağladı. Barış'a pencere açıyorum… Genç oyuncu sahanın her yerine bastı. Mücadele ve kafa olarak kazanma duygusundan hiç kopmadı. Öyle bir gol attı ki G.Antepli oyuncular yere yığılırken G.Saray'ın yedek kulübesi dahil taraftarlar tam bir sevinç yumağı oluşturdu. Şimdi sıra yönetimde. Transferleri Samsun maçına yetiştirmeliler. Çünkü Okan hocanın iyi bir sağ beke iyi bir sol beke ihtiyacı var. Ayrıca Kerem Demirbay ile bu işin gitmeyeceğini görenler ve dile getirenler (İsimlerini vermiyorum) sahanın bir başka yıldızı Torreira'nın önüne oyunun iki yönünü de oynayan oyuncuyu mutlaka almalılar." (Sabah)

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Dünkü maç için söylemiyorum ama Okan Buruk da çok şanslı bir teknik adam. Artık düşünmediği Halil'i oyuna alıyor, 15 saniye sonra beraberliğin asistini yapıyor. Son dakika golüyle de ümitlerin tükendiği anda Barış Alper sahneye çıkıyor. İçerideki son 3 maçta hep tek farklı galibiyetin golleri son anda geldi. Gaziantep iyi savunma yaptı. Ama onun dışında diğer yapılması gereken şeyler yapılamadı." (Sabah)

AHMET ÇAKAR: "Son 20 dakika Türk futbol tarihinin en büyük baskısı oldu. Top neredeyse Antep'in ceza sahası içinde oynandı ama dakikalar da geçiyordu ki Barış Alper'in hayat öpücüğü geldi. Attığı gol kesinlikle çok zor, çaprazdan havadaki topa uzak direğe vurabilmek her babayiğidin harcı değil. Sonuçta Galatasaray çekirge gibi. İstanbulspor gibi Antep gibi rakiplere karşı zorlanıyor. İlk golü yiyor ama üç puanı kurtarmayı da beceriyor." (Sabah)

ERMAN TOROĞLU: "Deplasmanda kendinden daha kaliteli ayaklara sahip bir takıma karşı bu kadar mahkum oynarsan defans nefes alamaz, yorulur ve hata yapmaya başlar. Hani bir cümle vardır ya; "Bu sıcağa kar dayanmaz" diye. Maç o hale geldi ve Galatasaray'ın ataklarına Gaziantep dayanamadı. Sarı-kırmızılılar maçı koparıp aldı." (Sabah)

RIDVAN DİLMEN: "Bir oyuncu bundan daha iyi oynayamaz. Bütün 50 bin taraftar, Okan Buruk, İrfan hoca, futbolcular gelecek Torreira'ya gelip sarılacak. Ona gidip 'Senden Allah razı olsun, sen nasıl bir adamsın. Biz sülalece gidiyoruz, sen tek başına süpürüyorsun' diyecek."

STEFAN KUNTZ BERKAN KUTLU'YU SOL BEKTE DENEMİŞTİ

Bilindiği üzere Montella'dan önce A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz Berkan Kutlu'yu sol bekte oynatmış, Alman teknik adamın bu tercihi oldukça eleştirilmişti. Avrupa Elemeleri Play-Off C Yolu Yarı Final karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya gelen ay yıldızlılarımız Berkan Kutlu'nun sol bekte denendiği karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.