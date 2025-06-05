Okan Buruk resti çekti! Victor Nelsson satış listesinde: 7 milyon euro yeterli

Galatasaray'da sezon başı kriz çıkaran ve Roma'da tutunamayan Victor Nelsson, Okan Buruk'un kararıyla gözden çıkarıldı. Sarı-kırmızılılar, 7 milyon euro getiren her kulüple masaya oturmaya hazır.

Galatasaray'da Victor Nelsson defteri tamamen kapanıyor. Geçtiğimiz sezon başında yedek kaldığı için devre arasında Roma'ya kiralık olarak gönderilen Danimarkalı stoper, geri dönüş hazırlığı yaparken kötü bir haberle karşılaştı.

Roma'da beklentilerin uzağında kalan ve yalnızca 5 maçta 196 dakika süre alabilen 26 yaşındaki savunmacı için İtalyan ekibi satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Danimarkalı futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşünmüyor. Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Nelsson'u satış listesine koydu.

Galatasaray cephesi, 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncu için en az 7 milyon euro bonservis bekliyor.