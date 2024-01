Okan Buruk ve İsmail Kartal Ersun Yanal'ın 21 milyon euro'luk forveti için birbirine girdi!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray Kosovalı yıldıza talip oldu. Okan Buruk'un Bakambu'nun yerini doldurmak için istediği pivot forvet hakkında İsmail Kartal'ın 'Batshuayi giderse yerini onunla doldururuz' düşüncesinde olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen Ahmet Konanç Sarı Lacivertli yönetimin transfer hamlelerinden bahsederken, ünlü yorumcu Okan Buruk'un ilgilendiği golcüyü duyurması büyük dikkat çekti.



İşte Konanç'ın transfer istihbaratları...

FENERBAHÇE CAN UZUN'U İSTİYOR AMA...

İsmail Kartal'ın 2-3 tane yerli forvet almak için adayımız var dedi bunlar Serdar Dursun, Erencan Yardımcı ve Can Uzun. Bu isimler arasında Can Uzun'u alabilirseniz muazzam bir şey ama sezon başında alamadığınız Can'ı devre arasında almanız imkansız gibi bir şey. Can Uzun'u Nürnberg versin Ali Koç 10 milyon öder fakat Can'ı transfer etmek neredeyse imkansız.

CENK TOSUN İHTİMALLER ARASINDA

Fenerbahçe Umut Nayir'in yerini doldurmak için arayışlarına devam ediyor. Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan ve takımdan ayrılması sürpriz olmayacak Cenk Tosun İsmail Kartal'ın gündemine gelmiş durumda. Fenerbahçe Cenk Tosun için kapılar kapanmış değil.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE VEDAT MURİÇ'İN PEŞİNDE

Bakambu eğer giderse Galatasaray Vedat Muriç takviyesi yapmak istiyor, Fenerbahçe ise Batshuayi'nin yerini Vedat'la doldurma peşinde. Yerli forvet seçeneklerine geldiğimizde en yakın aday Serdar Dursun oluyor. Fenerbahçe'nin bu lige daha uygun gerekirse Dzeko'yu kesecek bir forvete ihtiyacı var bu isim de Vedat Muriç. Muriç'in Türkiye'ye geri dönmeyi istemediğini duydum ama bu duyumum 10 gün önceydi, oyuncunun fikri değişmiş olabilir.





Bilindiği üzere Vedat Muriç Ersun Yanal döneminde 3,5 milyon euro'ya transfer edilmiş, Fenerbahçe yıldız golcüyü 21 milyon euro karşılığında Lazio'ya göndermişti.

ZAJC'TAN ACİL OLARAK ÇIKILMASI LAZIM

Fenerbahçe'nin orta saha için arayışları var Mario Branco yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe'nin acil olarak Zajc'tan çıkması lazım. Zajc 'ben kendimi yeniden göstermek istiyorum' diyormuş ama bu kadro Zajc'ı aşar. Zajc geri döndü diyelim, Zajc Fred'in yedeği olabilir mi? Asla olmaz. Bartuğ ve Crespo'nun takımdan ayrılması İsmail Kartal'ın orta saha rotasyonunu kısıtladı.

EMRE MOR'UN GÖNDERİLMESİ HATAYDI

Emre Mor'un gönderilmesi hata. Yarın King'i de gönderdiğiniz zaman geriye Tadic, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder kalıyor. Ne yapıp edip önce Zajc'ın gönderilmesi gerekiyordu. Orta sahaya transfer yapılmadan Crespo'nun da gönderilmesi yanıştı.

Fenerbahçe, daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kristoffer Velde ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin şu anda kadrosunda 18 yabancı futbolcusu var. Peres'in sözleşmesini dondurdunuz, Crespo gitti, Zajc ve Kent de gidince sayı 14'e düştü. Eğer Lincoln Henrique ve King'den çıkılırsa 2 transfer daha yapılır.