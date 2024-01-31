Aykut Kocaman'dan Ferdi Kadıoğlu şaşkınlığı: Hiç hayal etmemiştim

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran ve uzun zamandır boşta olan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye kendi döneminde transfer edilen Ferdi Kadıoğlu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Aykut Kocaman, eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu hakkında dikkat çekici itiraflarda bulundu.

Playspor'a konuşan Kocaman, "Ben Ferdi Kadıoğlu'nun bu seviyeye geleceğini hiç hayal etmemiştim. Kibar, nazik bir oyuncu, klasik 10 numaralardan, fiziksel olarak gelişmesi lazımdı.Tekniği çok yüksek, Hollanda altyapısından, alyapısı kuvvetli, gayet güzel, zaten bu yüzden Fenerbahçe'ye transfer edildi ama bunu nereye kadar götürebileceği konusunda kuşkularım vardı, bunu herkesle de paylaşıyordum. Bu seviyeyi hiç hayal etmemiştim. Ferdi, bu sezon Fenerbahçe'yi 1 kişi fazla oynatıyormuş gibi." ifadelerini kullandı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine takmıştı.

Türk yıldız için en az 25 milyon euro gelir hedefleyen Sarı-lacivertlilerin, yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.

Atletico Madrid, Napoli ve Milan'ın Ferdi Kadıoğlu için yakın takipte olduğu konuşuluyor.