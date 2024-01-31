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    • Fenerbahçe Crespo'nun ayrılığını duyurdu! Yeni adresi La Liga oldu

    Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo'nun İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımı Rayo Vallecano'ya geçici transfer olduğunu açıkladı. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe Crespo&#039;nun ayrılığını duyurdu! Yeni adresi La Liga oldu
    Crespo, Haber

    Seçim 2024 Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralandığını duyurdu.

    Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde:

    "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

    Fenerbahçe'de bu sezon 18 maça çıkan Crespo, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

    Düzenleyen:  - Seçim 2024
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Crespo
    Haberler > Seçim 2024 > Fenerbahçe Crespo'nun ayrılığını duyurdu! Yeni adresi La Liga oldu
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