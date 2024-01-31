Erman Toroğlu Halil Dervişoğlu'nu haşladı: Veresiye oynuyorsun veresiye!

Süper Lig'in 22. haftasının ardından SkySpor kanalında çok önemli değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, Galatasaray'ın genç golcüsü Halil Dervişoğlu'nu topa tutarak 'İcardi sakatlanmış, Bakambu Afrika Kupası'nda forma ayağına kadar gelmiş ama sen ruh gibi sahada geziyorsun' ifadelerini kullandı.

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu SkySpor kanalında Süper Lig'in 22.haftasını değerlendirdi. Dzeko, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Sacha Boey hakkında çok önemli ifadeler kullanan Toroğlu, Galatasaray'ın golcüsü Halil Dervişoğlu'nu topa tutarken, ünlü yorumcunun 'Veresiye oynuyor veresiye' sözleri Sarı Kırmızılı camiada oldukça dikkat çekti.

Rakipler artık uyandı Fenerbahçe nasıl oynuyor Galatasaray nasıl oynuyor iyi analiz ediyorlar ama arada uçurum var, ne kadar önlem alırsanız alın büyükler kazanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yedeklerini alın bir kadro yapın ilk 3'e oynar. Allah Trabzonspor ve Beşiktaş başkanına yardım etsin ikisi de kulübü kurtarmaya geldiler ama hala bazıları farkında değil. İkisi de kulüplerini borçtan kurtarmaya geldiler.

DZEKO GÜÇLÜ DEĞİL

Dzeko tip olarak hem oynayan hem oynatan bir oyuncu tipi. Ama yaşı az değil 35! Dzeko'nun yanına yerli bir arayış varmış, kaçırdığı goller biraz güçsüzlük belirtisi. Dzeko tabanca gibi olsa o goller atılırdı. Dzeko mu, Batshuayi'yi mi ilk 11'de başlar? Bunları maç maç analiz etmek lazım, her maçın ayrı bir taktiği var iki futbolcuyu da ona göre değerlendirirsin.

Çağar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelmeye mecburdu, neden? Avrupa Şampiyonası var. Çağlar orada kendini gösterip yeniden fiyatını iki misli yapabilir.

Sacha Boey transfer başarısıdır, Galatasaray Boey'i arar, Boey'i transfer edenlere de helal olsun bir de Boey'i kadroda tutan oynatanları da tebrik etmek lazım. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu diye bir oyuncu var veresiye oynuyor.

HALİL DERVİŞOĞLU FIRSAT TEPTİ

İcardi sakatlandı, Bakambu Afrika Kupası'na gitti çıkıp oynaması gerekirken, ruh gibi ortada yok, Halil fırsatı tepti. Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır böyle futbolcuları zamanında vermezseniz sonu çok kötü oluyor. Kim Min Jae, Sacha Boey geldiler oynadılar zamanında gittiler.

Bilindiği gibi Halil Dervişoğlu yaz ayı transfer döneminde Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varmış, 24 yaşındaki golcü Galatasaray'a imza atmıştı. Bu transfer gelişmesi 'yılın çalımı' yakıştırmaları almıştı.