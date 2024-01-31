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    • Szymanski Arda Güler'in yerini doldurdu Arsenal'e transfer olmayı hak etti!

    Önce Tottenham'ın talip olduğu fakat daha sonra Arsenal'in peşine düştüğü Sebastian Szymanski için İngilizlerin 35 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Fenerbahçe'de oynadığı futbolla dev kulüplerin transfer listesine giren Polonyalı yıldızın Premier Lig'e son derece sıcak baktığı kaydedilirken haziran ayında iki kulüp arasında görüşmelerin başlayacağı bildirildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Szymanski Arda Güler&#039;in yerini doldurdu Arsenal&#039;e transfer olmayı hak etti!
    Sebastian Szymański, Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Ajanslar

    Yaz ayı transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro'ya alınan Sebastian Szymanski için Tottenham'dan sonra Arsenal de devreye girdi.

    SZYMANSKİ 35 MİLYON EURO

    Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sergilediği performansla İngiliz devlerini peşine taktı. Ada basınına yansıyan haberlere göre; Tottenham'ın ardından şimdi de Londra'nın diğer devi Arsenal, Polonyalı yıldızı gündemine aldı. Haberde; Arsenal'in, sezon sonuna kadar Szymanski'yi izleyeceği, yaz transfer döneminde harekete geçebileceği vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin Szymanski için belirlediği bonservis bedelinin 35 milyon euro olduğu belirtilen haberlerde; Tottenham ile Arsenal'in yaz aylarında Polonyalı için kıyasıya rekabete gireceğinin de altı çizildi.

    Szymanski Arda Güler'in yerini doldurdu Arsenal'e transfer olmayı hak etti!

    Polonya basınından Meczyki adlı haber sitesi de Fenerbahçe'nin Sebastian'ı devre arasında satmayacağını ve teklifleri sezon sonunda değerlendireceğini yazdı. Fenerbahçe'de bu sezon 35 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 14 asist yaptı. Mesut Özil'in gidişinden sonra 10 numaralı bölgede eksiklik yaşayan Arsenal'in Szymanski hamlesi sadece İngiltere'de değil Türkiye'de de oldukça dikkat çekti. Arda Güler'in yerine transfer edilen Szymanski daha şimdiden genç yeteneğin yerini doldurdu. [Sabah]

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Ajanslar
    Sebastian SzymańskiFenerbahçe
    Haberler > Spor > Szymanski Arda Güler'in yerini doldurdu Arsenal'e transfer olmayı hak etti!
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