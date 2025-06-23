Okan Buruk, Victor Nelsson'un üstünü çizdi! İşte sebebi

Yedek kaldığı için tavır yapan ve sonradan oyuna girmelerde sıkıntı çıkaran Danimarkalı stoper için Buruk “Yüzünü dahi görmek istemiyorum. Onu kamp kadrosuna yazmayın” dedi ve satışa konuldu.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Aslan’da gözler gelecek yeni transferlerde ama kadro fazlası isimler de gönderilecek. O isimlerden birisi de Victor Nelsson. 2021’de 7 milyon avro bonervis bedeli karşılığında Kopenhag’dan alınan, dönem dönem iyi performanslar sergileyip zaman zaman da problemler çıkaran Danimarkalı stoper kesin olarak satış listesine kondu.

Sebebi de teknik direktör Okan Buruk’un yönetime verdiği raporda yer aldı. Buruk, Nelsson’u kesinlikle yeni sezonda takımda görmek istemediğini bildirdi. Gerekçesi ise takım içi huzuru korumak.

YERİNE TAKVİYE

Okan Buruk’un kendisini yedek oturttuğu dönemde tavır yapan Nelsson, bir iki maçta da sonradan oyuna girmede sıkıntı çıkarmıştı. Hatta birinde girmemek için tuvaletinin geldiğini söyleyen Danimarkalı ismin bu hâllerini unutmayan Okan Buruk “Takım içi huzuru bozdurmak istemiyorum ve Nelsson’un yüzünü bile görmek istemiyorum. Onu kamp kadrosuna almayacağım” diyerek satılması yönünde rapor verdi. Yeni stoper arayışında olan yönetim de oyuncuyu satış listesine koydu. 26 yaşındaki stoperden beklenti 7 milyon avro civarında.

VERONA İSTİYOR

Geçen sezonun devre arasında yarım dönem için Roma’ya kiralanan Nelsson için şu anda en istekli kulüp İtalyan ekibi Verona. Türkiye’den bazı takımlar ile de adı anılan Danimarkalı ismin önceliği de Avrupa.

Nelsson sarı kırmızılı forma altında 144 maça çıkarken 4 gol ve 1 asiste imzasını attı.