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Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Leroy Sane için rekor teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okan Buruk&#039;a şampiyonluk hediyesi! Leroy Sane için rekor teklif
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çifte kupa ile sezonu tamamlayan Galatasaray, Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane’yi transfer etmek için devreye girdi. Sarı-kırmızılıların Sane’ye yıllık 10 milyon euro maaş önerdiği iddia edildi. Bayern cephesi ise yıldız ismi bırakmak istemiyor.

2024/25 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupa coşkusu yaşayan Galatasaray, gelecek sezon için transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim ise Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Leroy Sane.

Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Leroy Sane için rekor teklif - 1. Resim

Cimbom, 29 yaşındaki Alman kanat oyuncusuna yıllık 10 milyon euronun üzerinde net maaş içeren bir teklif yaptı. Sky Sport DE'nin haberine göre, Bayern Münih'in de Sane'yi takımda tutmak için harekete geçtiği ve kontrat yenileme görüşmelerine başladığı vurgulandı.

Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Leroy Sane için rekor teklif - 2. Resim

Öte yandan, Premier Lig kulüplerinin de Sane'yi yakından takip ettiği belirtilirken, yıldız futbolcunun henüz geleceğiyle ilgili kararını vermediği ifade edildi.

Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Leroy Sane için rekor teklif - 3. Resim

Leroy Sane bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 45 maçta 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 38 milyon Euro.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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