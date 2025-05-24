Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Leroy Sane için rekor teklif

Çifte kupa ile sezonu tamamlayan Galatasaray, Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane’yi transfer etmek için devreye girdi. Sarı-kırmızılıların Sane’ye yıllık 10 milyon euro maaş önerdiği iddia edildi. Bayern cephesi ise yıldız ismi bırakmak istemiyor.

2024/25 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupa coşkusu yaşayan Galatasaray, gelecek sezon için transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim ise Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Leroy Sane.

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Cimbom, 29 yaşındaki Alman kanat oyuncusuna yıllık 10 milyon euronun üzerinde net maaş içeren bir teklif yaptı. Sky Sport DE'nin haberine göre, Bayern Münih'in de Sane'yi takımda tutmak için harekete geçtiği ve kontrat yenileme görüşmelerine başladığı vurgulandı.

Öte yandan, Premier Lig kulüplerinin de Sane'yi yakından takip ettiği belirtilirken, yıldız futbolcunun henüz geleceğiyle ilgili kararını vermediği ifade edildi.

Leroy Sane bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 45 maçta 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 38 milyon Euro.



