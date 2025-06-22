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Okan Buruk'a Suudi Arabistan'dan dev talip!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okan Buruk, Al-Nassr, Suudi Arabistan, Galatasaray, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da üst üste şampiyonluklar yaşayan Okan Buruk, Al-Nassr'ın teknik direktör listesinde ilk sıraya yerleşti.

Galatasaray'da başarıdan başarıya koşan teknik direktör Okan Buruk, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın radarına girdi.

Okan Buruk'a Suudi Arabistan'dan dev talip! - 1. Resim

Tutto Mercato Web'in haberine göre, Al-Nassr yönetimi, sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Stefano Pioli'nin yerine Okan Buruk'u takımın başına getirmeyi planlıyor.

Okan Buruk'a Suudi Arabistan'dan dev talip! - 2. Resim

Haberde, tecrübeli teknik adamın hem Türkiye'de kazandığı şampiyonluklar hem de yıldız futbolcularla kurduğu güçlü iletişimin dikkat çektiği belirtildi. Haberin detaylarında, Okan Buruk'un listenin zirvesinde yer aldığı vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımın başında 55 maça çıkan 51 yaşındaki teknik adam, 37 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 2.24 puan ortalaması yakaladı.

Ayrıca Okan Buruk, teknik direktörlük kariyeri boyunca 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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